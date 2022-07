Follia TikTok: in carrozzina all’aeroporto per saltare la fila/ Heathrow in ginocchio

In carrozzina per evitare le code: è questa l’ultima follia che sta circolando in queste ultime settimane sul popolare social network TikTok, e che mira ad evitare le code presso gli aeroporti. Dei veri e propri furbetti che fanno quindi finta di essere diversamente abili, e che stanno creando non pochi problemi in particolare presso lo scalo londinese di Heathrow, uno dei più trafficati al mondo.

John Holland-Kaye, amministratore delegato dell’aeroporto, ha spiegato che su TikTok «ci sono vere e proprie guide su come imbrogliare», per poi diramare un appello: «Per favore — ha chiesto, come si legge sull’edizione online del Corriere della Sera — non fatelo. Dobbiamo proteggere chi ne ha veramente bisogno». Holland-Kaye ha fatto sapere che al momento vi sono gli stessi addetti alla clientela pre-pandemia, ma la richiesta di assistenza è aumentata di molto rispetto a prima, e ciò ha provocato un incremento nei tempi d’attesa, causando quindi delle serie complicanze.

IN CARROZZINA ALL’AEROPORTO PER EVITARE LA FILA: PROBLEMI ANCHE A BIRMINGHAM

Il problema è che tale fenomeno dello sfruttare la carrozzina per saltare la fila, si sta diffondendo anche in altri aeroporti, come ad esempio a Birmingham, dove la richiesta di assistenza è stata del 20 per cento superiore, e dove lo scalo ha dovuto acquistare più carrozzine e ingaggiare più personale per spingere le stesse.

Tra l’altro sempre Holland-Kate fa sapere che solitamente chi viaggia in carrozzina deve richiedere prima l’assistenza, ma ultimamente molto richieste sono arrivate all’ultimo momento, alimentando quindi il sospetto che si tratti semplicemente di un escamotage per saltare la fila al controllo dei documenti. Non mancano quindi i disagi, con lunghe code all’imbarco, all’arrivo e alla consegna dei bagagli, e se ovviamente tutto ciò non è solo da imputabile ai furbetti di TikTok, in ogni caso tali comportamenti deplorevoli sono davvero da evitare, anche perchè vanno a discapito delle persone oneste, e soprattutto di quelle realmente disabili.

