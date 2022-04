Follya chi sono gli ex Dear Jack/ Battiti live MSC per ritornare in pista

Follya, dalle ceneri dei Dear Jack il tentativo di rinascere…

Il gruppo Follya, precedentemente chiamato Dear Jack, è una band italiana che realizza prevalentemente musica pop e rock, che si è formato a Roma una decina di anni fa. Saranno ospiti de Il viaggio nella musica evento organizzato per allietare le dolci calde serate di metà primavera. Ragazzi dotati di grande talento avranno già da stasera una nuova opportunità visto che si esibiranno a Il Viaggio nella Musica.

Hanno prodotto, inoltre, 14 singoli sempre dal 2013 al 2018 e numerosi video musicali e tournée. I brani più importanti e famosi che hanno realizzato sono sicuramente: Realized, Caramelle, L’impossibile, Non è un caso se l’amore è complicato, Guerra personale, La storia infinita, Mezzo respiro, Il mondo esplode tranne noi, Wendy e tante altre che fanno emozionare il pubblico italiano quando le cantano. Siamo molto curiosi di sapere quale brano sceglieranno di portare sul palco di Italia 1 per cantarlo insieme a loro.

Follya, da Amici verso gradi successi

I Follya hanno iniziato a farsi conoscere a partire dal 2013 con la loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove non hanno vinto l’edizione, bensì il Premio della critica giornalistica. Il gruppo, insieme ad altri numerosi artisti, sarà presente sul palco di Italia 1 a Battiti Live – presenta Msc Crociere – Il Viaggio della Musica, il 25 aprile.Sicuramente molto amato dal pubblico italiano, questo gruppo presenta sempre delle performance straordinarie ed emozionanti che conquistano gli spettatori. Proprio per questo aspettiamo con ansia di sapere quale brano porteranno sul palco di Italia 1 lunedì sera, per cantare insieme a loro le canzoni tanto amate.

Il gruppo romano è formato dal cantante Alessio Bernabei, il chitarrista Francesco Pierozzi, il bassista Alessandro Presti e il batterista Riccardo Ruiu. Per un certo periodo il cantante Alessio Bernabei ha lasciato il gruppo per dedicarsi alla sua carriera da solista, ottenendo un discreto successo, e al suo posto ha preso parte del gruppo il cantante Leiner Riflessi. Alessio è ritornato di recente nel gruppo, lo ha annunciato proprio all’inizio del 2022 e da quel momento hanno ricominciato a creare canzoni e performance sensazionali, formando nuovamente il gruppo iniziale. Dopo la loro partecipazione, nel 2013, ad Amici, hanno realizzato, a partire dal 2014, quattro album in studio, Domani è un altro film prima parte, e, l’anno successivo, Domani è un altro film seconda parte, Mezzo respiro nel 2016 e nel 2018 Non è un caso se…











