Milano, a Casa Jannacci nasce il primo Salone sociale di bellezza in Italia dedicato alle persone fragili: un nuovo progetto per Fondazione Arca

L’inclusione sociale passa anche attraverso la cura personale, e la nuova iniziativa lanciata a Milano ne è la dimostrazione: apre i battenti il “Salone sociale di parrucchiera” per le persone fragili. Nella Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato alla cura personale e al benessere, dove gli ospiti possono usufruire gratuitamente di servizi di parruccheria ed estetica. In prospettiva, il salone sarà aperto anche a cittadini in difficoltà individuati dai servizi sociali.

Il progetto “Beauty for a Better Life” non si limita a offrire trattamenti di bellezza: mira a restituire valore e fiducia alle persone più vulnerabili, trasformando la cura del corpo in un’esperienza di rinascita. Qui la bellezza diventa occasione di riscatto, di recupero dell’autostima e di avvicinamento a nuovi percorsi di autonomia, inclusione sociale e inserimento lavorativo.

Questo progetto è frutto di una collaborazione tra pubblico e privato, perché coinvolge L’Oréal Italia e Fondation L’Oréal, che mettono a disposizione il loro know-how tecnico, i prodotti e la formazione professionale, e una rete di associazioni del Terzo Settore, come Fondazione Progetto Arca e Medihospes, che sono impegnate quotidianamente nella gestione della struttura Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci e nel sostegno sociale agli ospiti.

LA REINCLUSIONE SOCIALE ANCHE TRAMITE LA BELLEZZA

Questo “Salone sociale” rappresenta molto più di un luogo per tagli o trattamenti estetici: è uno spazio di rinascita e valorizzazione personale, rivolto a persone senza dimora, famiglie fragili e residenti del quartiere che attraversano momenti complessi. Come ha sottolineato Pasquale Montagna di Medihospes, l’obiettivo è trasformare la cura estetica in un’occasione concreta di formazione, crescita e riconquista della propria dignità.

Il salone è stato realizzato in un locale indipendente ma interno alla Casa Jannacci, in modo da garantire accoglienza e autonomia. È stato ristrutturato appositamente e può contare su operatori formati da Fondation L’Oréal per combinare competenze tecniche con sensibilità umana e sociale. Sarà disponibile due giorni a settimana, martedì e giovedì, ma su appuntamento. L’obiettivo è di arrivare a mille beneficiari all’anno.

BEUTY FOR A BETTER LIFE, PER L’ITALIA IL PRIMO

L’iniziativa si inserisce nel programma internazionale di L’Oréal “Beauty for a Better Life”, nato quattro anni fa per offrire trattamenti di bellezza gratuiti a chi vive situazioni di disagio. Quello di Milano è il primo esempio italiano di questa esperienza. A tal riguardo, Ninell Sobiecka, a capo di L’Oréal Italia, ha rimarcato l’impegno dell’azienda nel promuovere il benessere e la dignità personale tramite la bellezza, rendendo “reale la sensazione di sentirsi bene con sé stessi”.

Il primo salone in assoluto è stato inaugurato a Parigi, ma a partire da quell’esperienza, il progetto si è progressivamente esteso: oggi nella capitale francese e nei dintorni sono attivi quattro saloni, e un altro è stato aperto due anni fa a Nantes. L’anno scorso l’iniziativa ha assunto una dimensione internazionale con l’apertura di un nuovo spazio a Madrid, cui si aggiunge quello inaugurato a Milano.

Quasi 8 donne su 10 che vivono situazioni di fragilità affermano che un sostegno come quello offerto da questo progetto le ha aiutate a sentirsi più parte della società. Tra coloro che hanno beneficiato dei trattamenti di bellezza, quasi 9 su 10 ha riferito un aumento della propria autostima e 8 su 10 hanno dichiarato di avere oggi un’immagine di sé più positiva.

Come ha ricordato Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, la bellezza può diventare un potente strumento di speranza: prendersi cura di sé significa anche riacquistare fiducia e compiere un passo importante nei percorsi di autonomia e inclusione sociale.

La Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, che porta il nome del celebre cantautore simbolo di attenzione verso gli ultimi, è la più grande struttura pubblica di accoglienza in Europa. Gestita in coprogettazione tra il Comune di Milano e nove enti del Terzo Settore – tra cui Fondazione Progetto Arca – ospita attualmente 563 persone, che provengono da situazioni di grave vulnerabilità: senza dimora, richiedenti asilo, famiglie in emergenza abitativa o persone segnalate dai servizi sociali.