Fondazione Lombardia per l’Ambiente presenta Scienza a Seveso/ Il ruolo centrale dell’immagine nelle scienze

La Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha presentato in questi giorni la 14esima edizione della rassegna scientifica “Scienza a Seveso” che quest’anno sarà dedicata al ruolo fondamentale che le immagini hanno per la conoscenza scientifica e la percezione che l’uomo ha della realtà. L’evento si terrà da domenica 5 a sabato 11 novembre nell’auditorium del Centro Studi e Formazione Ambientali di Seveso e vedrà la collaborazione dell’Associazione Don Mezzera e di Euresis

Pfizer, più morti tra i vaccinati durante lo studio clinico/ "Morti omesse per via libera di FDA"

Scienza a Seveso, promossa dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiante prevederà in questa 14esima edizione due differenti filoni: l’universo dal microcosmo al macrocosmo (con alcune immagini che vanno dalle particelle elementari fino alle scale cosmiche) e la complessità del corpo umano (che partirà dalle cellule umane per arrivare alle più avanzate tecniche di imaging bio-medico). Inoltre, domenica 5 novembre con l’apertura della rassegna promossa da Fondazione Lombardia per l’Ambiente, si aprirà, alla presenza del Sindaco di Seveso Alessia Borroni, anche la mostra “In Oculis Facta“.

Il vaccino antinfluenzale riduce il rischio di Alzheimer/ Lo studio: "Ridotto del 40% in pazienti vaccinati"

“La diffusione della cultura e conoscenza scientifica è da sempre la nostra principale missione. Per questo Scienza a Seveso rappresenta una tappa fondamentale della nostra attività di educazione e formazione, che guarda sicuramente alle scuole e alle giovani generazioni, ma anche a tutti i cittadini e alle cittadine interessate alle tematiche che promuoviamo. Scienza a Seveso, inoltre“, ha spiegato Fabrizio Piccarolo, Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, “è la dimostrazione di come la collaborazione tra la Fondazione Lombardia per l’Ambiente e le diverse realtà del territorio, come Associazione Don Mezzera ed Euresis, sia un ingrediente fondamentale per promuovere la nostra mission“.

Pesticidi nocivi ridotti con l'uso di luci ultraviolette/ Lo studio: "Così aumentano le difese naturali"

Il programma di “Scienza a Seveso” della Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Insomma, domenica 5 novembre si aprirà la 14esima edizione di Scienza a Seveso, la rassegna scientifica dedicata alle scuole e ai cittadini promossa da Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Sei giorni di mostre ed approfondimenti che saranno impreziositi dalla mostra “In Oculis Facta” e da due fondamentali incontri che mireranno ad approfondire ulteriormente il tema centrale dell’evento, ovvero l’importanza delle immagini nelle scienze.

Il primo incontro, intitolato “Guardare dentro. Immagini per curare“, in occasione dell’evento Scienza a Seveso di Fondazione Lombardia per l’Ambiente si terrà il 5 novembre alle ore 21 alla presenza di Alberto Torresin, Dirigente Fisico, UNIMI Dip. Fisica, Polis &DGW Regione Lombardia. La relazione sarà incentrata sugli esami diagnostici (ecografie, radiografie, PET e imaging) con attenzione alle basi fisiche e cliniche per la formazione delle immagini utilizzate ai fini diagnostici e terapeutici. Torresin presenterà l’evoluzione delle tecniche al fine di disegnare le prospettive future che abbracceranno anche le IA.

In occasione di Scienza a Seveso promossa dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente si terrà anche una seconda conferenza, intitolata “Guardare lontano. Anche la gravità gioca“, il 10 novembre sempre alle ore 21. Il relatore, Davide Maino del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano, parlerà della forza che ci tiene con i piedi per terra e si “diverte” con noi: ci nasconde, ma non del tutto, gli oggetti più massicci e densi come i buchi neri ed è in grado di mostrarci, nella stessa immagine, il passato, il presente e il futuro di una galassia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA