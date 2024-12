NASCE LA FONDAZIONE PRO RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA: L’EVENTO DI PRESENTAZIONE ALLA BIBLIOTECA AMBROSIANA

Dando seguito alla vasta Rete Mondiale di Preghiera della Chiesa, è stata presentata oggi 4 dicembre 2024 la Fondazione PRO Rete Mondiale di Preghiera del Papa nella iconica cornice della Veneranda Biblioteca Ambrosiana a Milano: 22 milioni di aderenti in oltre 90 Paesi in tutto il mondo, l’intuizione del Vaticano per diffondere la rete di preghiera e spiritualità cattolica viene ora affiancata dalla nuova Fondazione PRO per promuovere in contesti cupi e difficili come quelli attuali uno spirito di pace concreto e ispirato al Vangelo di Gesù.

Durante l’evento a Milano è stato presentato il progetto della Fondazione alla presenza del Prefetto della Biblioteca mons. Marco Navoni, con il Presidente della Fondazione e Direttore Internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa – Padre Frédéric Fornos – e infine anche Stefano Simontacchi, Presidente della Fondazione per la Scuola Italiana, Presidente della Fondazione Buzzi e Partner BonelliErede. Promuovere la pace, sensibilizzare sui diritti umani e puntando sulla solidarietà, seguendo le indicazioni di Papa Francesco nei costanti appelli di pace davanti ai teatri di guerra dal Medio Oriente all’Ucraina fino al Sud-Est asiatico. In un costante intreccio «tra azione per il bene comune e la spiritualità», come ha spiegato mons. Navoni all’evento della Fondazione PRO, la speranza sorgiva dalla preghiera è tutto il contrario di un “mero sentimento“, semmai – aggiunge padre Fornos – «è una scelta che ci spinge all’azione».

IL VIDEO-MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO E LA PREGHIERA COME STRUMENTO DI PACE

La Fondazione PRO Rete Mondiale di Preghiera del Papa, per volontà di Francesco, nasce con l’indirizzo comune di una capacità di fede nel trasformarsi in azione concreta, rispondendo alle sfide che il futuro proietta sull’oggi di tutti noi. Come ha ricordato Simontacchi, occorre sperare contro ogni speranza come fece Abramo e come incarna il Vangelo di Cristo, anche se razionalmente sembrerebbe impossibile. Il fondatore della Fondazione riconosce infatti la fede – come unità di ragione, libertà e cuore – in grado di essere autentico antidoto contro la paura e la violenza: è ancora Simontacchi ad aggiunge durante la presentazione, «La speranza è l’estrinsecazione nelle nostre vite della dimensione della fede».

Nel corso della presentazione della nuova Fondazione PRO Rete Mondiale di Preghiera è stato poi mostrato il video messaggio di Papa Francesco per il mese di dicembre sul tema “Pellegrini della speranza cristiana”, con ormai prossima l’apertura della Porta Santa per il Giubileo 2025. Il Santo Padre invita la cristianità a rafforzare la fede tramite la semplice preghiera, «aiutandoci a riconoscere Cristo risorto in mezzo alle nostre vite, e ci trasformi in pellegrini della speranza cristiana». La speranza donata da Dio tramite Gesù e lo Spirito Santo è un dono fondamentale dell’eterno che sgorga e riempie di gioia l’intera nostra esistenza: serve dunque rimanervi aggrappati, riconosce Papa Francesco nel messaggio alla Rete Mondiale di Preghiera, «Riempiamo la nostra quotidianità con il dono che Dio ci fa della speranza e permettiamo che attraverso di noi arrivi a tutti coloro che la cercano».