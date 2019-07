Fondi Lega-Russia, M5s-Pd contro Salvini/ Savoini “ecco perché non ho risposto ai pm”

Gianluca Savoini ieri non ha risposto ai pm di Milano nel merito dell’inchiesta sui presunti fondi dalla Russia verso le casse della Lega durante le ultime campagne elettorali: eppure il Presidente di Lombardia-Russia – vicino al Carroccio e protagonista di quel “meeting” segreto all’Hotel Metropol di Mosca secondo l’accusa “per conto di Salvini” – qualcosa da dire ce l’ha. Stamattina tramite il suo avvocato Lara Pellegrini (raggiunta dall’Adnkronos), lo stesso ex portavoce del Ministro dell’Interno ha spiegato «mi sono avvalso della facoltà di non rispondere, si tratta di una scelta puramente tecnica». Davanti ai pm Spadaro e Ruta, Savoini non ha parlato in attesa di avere indicazioni più precise e concrete sull’inchiesta in merito: «Considerato che ad oggi siamo di fronte ad un’inchiesta giornalistica trasferita in sede penale, preferiamo aspettare il deposito degli atti da parte della Procura per confrontarci su una base concreta» ha concluso l’avvocato Pellegrini. Ieri sera in un’intervista tv Salvini, incalzato sui rapporti con Savoini e D’Amico, li ha sostanzialmente difesi «Io conosco brave persone. Fino a prova contraria, almeno che non si dimostri che qualcuno ha fatto qualcosa fuori posto, io ho fiducia nelle persone. Se c’è uno stato di diritto liberale e democratico, si è innocenti a meno che non si venga dimostrati colpevoli».

FONDI DALLA RUSSIA: M5S-PD VS SALVINI

Nel frattempo, il gran “bailamme” politico si accompagna all’inchiesta della Procura di Milano (che intanto ha già convocato l’avvocato Meranda, anche lui presente al meeting di Mosca, ndr) e vede la Lega inevitabilmente al centro della polemica. Dopo lo scambio-scontro di ieri tra Conte e Salvini – per motivi non solo legati all’inchiesta dei fondi russi alla Lega ma anche per la Manovra e il tavolo con le parti sociali al Viminale – e dopo la richiesta di Di Maio di andare in Parlamento a chiarire tutta la vicenda, il vicepremier della Lega ha replicato «Non è per mancanza di rispetto verso il Parlamento. È che se pure andassi a riferire al Senato non avrei proprio niente da dire. Di cosa dovrei parlare in Aula, di cene?». Ieri sera inoltre Di Battista, quasi nel silenzio generale del M5s in merito al presunto scandalo di “Moscopoli” (o Russiagate i nomi si sprecano), ha attaccato Salvini definendolo bugiardo: «Salvini il bugiardo è impegnato a mentire, la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola». La situazione è complessa affianco del M5s, paradossalmente, si ritrova il Pd di Zingaretti che chiede immediati chiarimenti in Parlamento del Ministro dell’Interno: «Sia chiaro che non gli daremo tregua, finché non verrà in aula. a Procura e non la politica dovrà accertare la verità. Ma intanto il leader leghista sta raccontando solo bugie». Stamattina, il Ministro Barbara Lezzi ha affondato il colpo durante un’intervista ad Agorà Estate esprimendo la volontà del M5s di voler far chiarire in Aula la posizione del leader leghista: «E’ chiaro che c’è la magistratura che sta approfondendo ma quando ci si sente dire “no Savoini era un turista per caso che è arrivato lì alla cena con il premier e con Putin” è chiaro che gli italiani si sentono presi in giro e bisogna chiarire per trasparenza. […] Non si può dire di non conoscere una persona che invece ha accompagnato la Lega in diversi percorsi, poi ci possono essere le giustificazioni legittime e sacrosante. A maggior ragione bisogna andare a riferire in Parlamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA