Fondi scuole paritarie, “Lombardia supplisca a Stato”/ Mozione “Aumento buono scuola”

In Lombardia la Giunta Regionale dovrebbe attivarsi per aumentare le risorse da destinare alle famiglie per incentivare ancora di più la libertà della scelta scolastica: la richiesta arriva da tutti i capigruppo dei partiti di maggioranza a seguito della mozione proposta e poi presentata in Consiglio da parte di Luca Del Gobbo (Noi con l’Italia). La sua proposta infatti fa riferimento a dei Buoni Scuola e fa seguito all’appello dell’Assessore regionale Melania Rizzoli che si era rivolta al Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a proposito delle scuole paritarie. “La libertà è a rischio e il sistema è a pezzi” aveva lamentato in quell’occasione Del Gobbo, sostenendo l’iniziativa della Rizzoli che chiedeva dei sostegni concreti alle scuole paritarie. Sul tema c’è infatti una vecchia legge, la n.62, che però risale a circa 20 anni fa e che l’esponente di Noi con L’Italia ricorda come sia stata sempre disattesa: “Gli effetti devastanti della non parità economica tra strutture statali e paritarie rischiamo di vederli a breve” aveva tuonato.

PARITARIE, MOZIONE IN GIUNTA LOMBARDIA PER AUMENTARE “BUONO SCUOLA”

Da qui la mozione di oggi di tutti i capigruppo di maggioranza in cui si chiede di fatto a Regione Lombardia di supplire a quelle che sarebbero le mancanze dello Stato centrale. “La situazione dei nuclei che hanno dei figli iscritti agli istituti paritari è conosciuta” ha spiegato Del Gobbo in merito al mancato stanziamento di risorse a tal proposito nell’ultimo Decreto del Governo. “I decreti sin qui emanati escludono delle risorse ad hoc e così si ignora volutamente un pezzo del sistema scolastico pubblico, quello paritario, i cui plessi rischiano seriamente la chiusura” ha continuato l’esponente di Noi con L’Italia, ricordando che è dalla legge n.62, varata nel 2000 dall’allora Ministro Berlinguer, che la suddetta norma non viene attuata. “Molti anni fa abbiamo aperto la strada della libertà di educazione attraverso lo strumento del Buono Scuola, dunque la Giunta Regionale si adoperi nell’interlocuzione con lo Stato affinché la legge sulla parità scolastica sia finalmente applicata” ha concluso Del Gobbo.



