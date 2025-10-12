Nella Manovra 2026 potrebbe trovare spazio anche una riforma dei fondi pensione: le ipotesi tra TFR, investimenti in base all'età e incentivi

Siamo ormai agli sgoccioli delle trattative per la Manovra 2026 con il documento programmatico che è atteso martedì prossimo sia sui banchi di Bruxelles, che su quelli del Parlamento per l’approvazione e tra le tante ipotesi che spuntano in queste ore ce n’è anche una relativa di fondi pensione, da tempo sotto la lente del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che vorrebbe riformare interamente il settore della previdenza integrativa: un passaggio, secondo molti, fondamentale per garantire un futuro solido alle prossime generazioni di pensionati.

Per ora quelle messe in campo sono tutte, appunto, ipotesi ma l’idea sarebbe quella – anticipa il Sole 24 Ore – di rendere più omogeneo il settore dei fondi pensione, rendendo (quasi) obbligatorio per i lavoratori aderire a quelli integrativi, il tutto facendo sì che gli investimenti diano anche un contributo reale all’economia italiana: passi complessi – ma non impossibili – perché si tratta di questioni in parte definite dai regolamenti europei, ma una spinta italiana potrebbe aprire in futuro a una riforma complessiva dei fondi pensione che interessi tutti i 27.

Le ipotesi di riforma dei fondi pensione in vista della Manovra 2026: più spazio all’integrativo e meno frammentazione

Secondo il quotidiano economico il progetto di riforma per la Manovra si baserebbe innanzitutto sul conferimento automatico del TFR nei fondi pensione, con il meccanismo del “silenzio assenso”, preservando la libertà di scelta del lavoratore; tutto accompagnato da un’ampia campagna informativa e pubblicitaria sull’importanza di integrare i propri versamenti all’INPS con quelli “privati” e con alcuni possibili incentivi – tipo quello per i neonati del quale vi avevamo parlato in quest’altro articolo – per i contribuenti.

Non solo, perché un altro passo potrebbe essere quello collegare la tipologia di investimento dei fondi pensione all’età del lavoratore, in modo che i giovani possano godere di regimi ad alto rischio e maggiore rendimento e chi è prossimo alla pensione di regimi a basso rischio e minor rendimento; mentre gli investimenti – per farli ricadere sull’economia reale – potrebbero essere aperti anche agli asset illiquidi, ovvero quelli slegati dalla borsa valori.

L’ultimo passo – e al contempo il più complicato – potrebbe essere poi quello di riformare in modo ampio i fondi pensione in modo da ridurre l’ampio numero di quelli attualmente disponibili, in larghissima parte piuttosto piccoli e con scarse liquidità: così facendo pochi fondi pensione gestirebbero maggiori risorse, migliorando il rendimento – e la diversificazione – per i loro iscritti: la palla ora è nelle mani delle ultime trattative e dell’Unione Europea che dovrà esprimersi soprattutto sul tema degli investimenti illiquidi.