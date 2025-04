Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha lanciato un avvertimento chiaro volendo rimarcare la necessità di modernizzare un sistema pensioni ancora ancorato a normative risalenti al 2005, oggi inadeguate di fronte alle sfide demografiche ed economiche: “Se guardiamo al sistema pensionistico in prospettiva è evidente che sarà sempre più essenziale il ruolo della previdenza complementare” ha dichiarato, mettendo in evidenza come i fondi pensione privati – nonostante una crescita costante – rimangano lontani dai livelli europei, nonostante vantaggi fiscali e rendimenti positivi.

Riforma pensioni 2025/ L’intervento a costo zero sulla previdenza complementare (ultime notizie 29 aprile)

I numeri, d’altronde, parlano da soli: secondo la Covip, i fondi pensione rappresentano oggi un patrimonio di 243 miliardi di euro (oltre il 10% del Pil nazionale) con oltre 10 milioni di italiani coinvolti eppure solo il 4% del risparmio familiare è destinato a questi strumenti ma i dati del 2024 rivelano performance incoraggianti: i fondi negoziali hanno registrato un rendimento netto del 6%, quelli aperti del 6,5%, mentre i Pip hanno sfiorato il 9%, trainati dai mercati finanziari.

Giorgetti rilancia il dialogo con gli USA: "Spirito giusto per dazi e difesa”/ Trump a Roma, Meloni attende

Nonostante ciò, la sfida principale resta l’adesione: secondo un’indagine di Moneyfarm, solo il 26% della popolazione nata tra il 1965 e il 1994 ha aderito a un fondo, un gap che rischia di tradursi in pensioni insostenibili per milioni di lavoratori.

Fondi pensione tra obblighi e incentivi: il ruolo chiave dell’automatismo e della competitività

L’ipotesi proposta dal governo si articola su due fronti: da un lato, l’introduzione di meccanismi automatici per l’adesione – specialmente per i neoassunti – dall’altro la riduzione dei costi di gestione, ancora troppo elevati per renderli accessibili alle fasce più fragili: “Dobbiamo trasformare la previdenza complementare da mercato di nicchia a scelta di massa” ha affermato Mario Nava della Commissione Europea, ricordando come nei prossimi 25 anni circa 25 milioni di over 65 abbandoneranno il lavoro aumentando la pressione sul sistema pubblico.

Riforma pensioni 2025/ I 4,5 miliardi risparmiati utili per bloccare i requisiti (ultime notizie 20 aprile)

Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, ha rilanciato l’idea di un “automatismo nell’iscrizione” spiegando che informare non basta: serve un cambio culturale che guidi i giovani verso scelte consapevoli fin dal primo stipendio e parallelamente, si lavora per rendere i fondi più economici: oggi, commissioni e barriere d’ingresso limitano l’attrattività, soprattutto per chi ha redditi bassi o carriere discontinue.

L’obiettivo è duplice: proteggere i futuri pensionati e canalizzare i risparmi verso investimenti produttivi per l’economia reale, come ribadito dalla stessa Covip, che nel 2024 ha registrato un calo degli investimenti domestici (-72,9% in titoli di Stato) segno di una diversificazione ancora incompleta.