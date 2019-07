Fondi Russia a Lega, Salvini “tutto ridicolo”/ Di Maio rilancia su questione morale

Mentre le indagini sui presunti fondi dalla Russia alla Lega sono divenute ufficiali il giorno dopo l’audio “segreto” di Buzzfeed – ma erano in corso da mesi, dagli articoli de L’Espresso di febbraio – ieri sera è giunta anche la notizia che Gianluca Savoini è stato indagato per corruzione internazionale. Il presidente di Lombardia-Russia presente nel meeting registrato con alcuni uomini del Cremlino, viene ritenuto dall’accusa potenzialmente il collettore dei fondi illeciti da Putin verso Salvini: al momento le prove scarseggiano e si è solo all’inizio della enorme inchiesta che si scorge all’orizzonte, sulla scia di quanto già avvenuti negli Usa, in Francia e in altri partiti Ue tacciati di essere “finanziati” dalla Russia. «È tutto ridicolo. Non abbiamo mai chiesto un rublo, un dollaro, un gin tonic, un pupazzetto a nessuno. Rispetto il lavoro di tutti. Ho la coscienza a posto. Querelerò chi accosterà soldi della Lega alla Russia. Bilanci Lega trasparenti» ha twittato il Ministro dell’Interno questa mattina durante l’intervista a Radio Anch’io dove ha ribadito la piena innocenza di tutta la Lega e la distanza netta dalle possibili azioni di Savoini, che ad oggi non è un uomo del Carroccio (pur risultando molto vicino e presente sempre nei viaggi in Russia della delegazione Salvini).

FONDI RUSSIA, DI MAIO PUNZECCHIA LA LEGA SULLA QUESTIONE MORALE

Intervistato da Giorgio Zanchini su Radio Anch’io – Rai Radio1 – ancora il vicepremier è tornato sul presunto scandalo Buzzfeed e ha rimarcato la sua piena innocenza «Cosa facciano e chiedano a nome loro gli altri la sera non mi è dato saperlo, io rispondo delle casse della Lega. Quando andiamo all’estero parliamo di politica e accordi commerciali per le imprese italiane. C’è molta fantasia. Siamo seri dai…. E gli hacker russi che manipolano le elezioni, e il petrolio, e gli americani..». Conte ieri ha ribadito piena fiducia nella magistratura ma anche nel suo vice Salvini, mentre Di Maio approfitta dell’occasione per rintuzzare la Lega in un periodo di forte contrasto tra il tema dell’Autonomia, il Decreto Sicurezza bis e il salario minimo: «Noi ci aspettiamo massima trasparenza, non siamo mai finiti in storie del genere, perché abbiamo reso sempre tutto tracciabile e aperto» ha spiegato il leader M5s in una intervista al Fatto Quotidiano, aggiungendo subito dopo augurandosi che tutto possa chiarirsi senza problemi «Prima della Russia c’erano stati i 49 milioni di euro spariti e poi i casi di Siri e Rixi. Sul caso Siri abbiamo dimostrato quanto siamo rigidi. E per quanto riguarda i 49 milioni, io non avrei concesso la dilazione della restituzione dei soldi in 80 anni come ha fatto il Tribunale di Genova. Ma non sono un magistrato».

