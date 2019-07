Fondi Russia-Lega, Salvini “complotto”/ Di Maio “vada in Aula”. Miranda indagato

Nella lunga scia di polemica in merito all’inchiesta sui presunti fondi dalla Russia alla Lega, l’agitazione politica questa mattina punta il dito ancora una volta sulla posizione del Ministro Matteo Salvini: mentre si rischia una crisi di Governo proprio per il “nodo” incrociato “Russiagate”-sostegno M5s alla Von der Leyen, il leader della Lega al Corriere della Sera ha voluto ribadire la sua totale estraneità alla vicenda, spiegando di essere amico di Savoini ma non per questo di averlo “assoldato” per trattare con il Cremlino. «Mi chiedo cosa mai debba riferire Conte sulla Russia. D’altronde lui ribadisce ogni giorno che è il presidente del Consiglio. Chi l’ha mai messo in dubbio? Io non mi alzo la mattina dicendo “Matteo sei il ministro dell’Interno, accidenti!”. Detto questo ci andrò in Parlamento, a ribadire quello che ho sempre detto». Per Salvini i rapporti con la Russia sono fondamentali e ritiene Putin un grande uomo di Stato, ma non per questo si troveranno dei rubli di “donazioni” al Carroccio: «Non c’è nessun presunto finanziamento. Se da due anni stanno dietro a Trump, senza trovare nulla, figuriamoci se non se la prendono con me». Il sospetto di Salvini è quello di essere al centro di presunti attacchi perché intenzionato a “rivoluzionare” l’Europa: il Ministro ne è convinto, «Nulla succede per caso».

RUSSIAGATE, MIRANDA INDAGATO: PERQUISITO VANNUCCI

Magistrati? Spie? Servizi segreti? Salvini non dice ma “dice” ancora al CorSera, «Diciamo che c’è sistema bene organizzato. Io ho le mie idee, ma sono tranquillo sulla corruzione e quelle fantasie lì. Sa di cosa sono colpevole? Di voler avere buoni rapporti con la Russia». Su Savoini e D’Amico invece il vicepremier non fa autocritica e ribadisce «Io mi fido delle persone che mi sono vicine. Se poi mi si dimostra che qualcuno ha sbagliato, con me paga doppio. La vicenda di Garavaglia, assolto dopo anni di calvario, è eloquente». Nello specifico del rapporto con Gianluca Savoini, il leader della Lega nega di averlo “scaricato” e rispiega di averlo conosciuto nel 1992 alla Statale di Milano, «Ne abbiamo buttati fuori tanti della Lega. Ma sulla fantasia e sulle ipotesi, io non condanno e non scarico nessuno». Poi però c’è anche l’altra parte del Governo che la stessa Lega “attacca” per voler triangolare con il Pd per “scaricare” Salvini: Di Maio però a Uno Mattina oggi ha voluto ribadire che il M5s crede al leader leghista, con alcuni distinguo «Se avessi il minimo sospetto che la Lega ha preso soldi dalla Russia non starei al governo con loro. Il tema è che se il Parlamento chiede un’audizione è giusto che quella persona (Matteo Salvini, ndr) vada in Parlamento. Io sono sicuro dell’esecutivo e ritengo ingiusto che ogni giorno si minacci una crisi di governo». Sul fronte indagini, ieri le notizie sono state importanti dato che gli altri due uomini italiani presenti al tavolo dell’Hotel Metropol uno è stato indagato (l’avvocato Gianluca Meranda espulso nel 2015 da una loggia massonica), l’altro invece ha ricevuto una lunga perquisizione nella sua casa in provincia di Livorno (l’avvocato Francesco Vannucci). L’inchiesta però è solo all’inizio..

