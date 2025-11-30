Fondi Ue per il clima, troppa burocrazia e costi amministrativo elevati rendono inaccessibili i finanziamenti per le piccole aziende

I fondi Ue per il clima, destinati soprattutto all’innovazione tecnologica e ai programmi per favorire lo sviluppo di procedure sostenibili sono ancora per la maggior parte bloccati. Secondo una statistica pubblicata dalla Commissione Europea infatti risulta che solo il 5% dei finanziamenti è stato effettivamente assegnato alle aziende che ne hanno fatto richiesta, mentre il 77% delle imprese è stato costretto ad abbandonare l’istanza dopo averla presentata a causa degli oneri di gestione troppo elevati.

La denuncia è infatti arrivata anche da parte dei rappresentanti delle industrie potenzialmente destinatarie delle sovvenzioni, che hanno sottolineato come il processo sia quasi impossibile da portare a termine in quanto troppo complicato burocraticamente tra documenti da presentare e costi amministrativi che in totale sono costati più di 3000 ore di lavoro e una somma di circa 85mila euro.

La situazione, analizzata dal Financial Times, è risultata in enorme ritardo rispetto al piano previsto, con il conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi che erano stati prefissati già in occasione del lancio della piattaforma unica, che doveva essere il principale strumento per ottenere i fondi e aumentare la competitività.

Victor Van Hoorn, direttore di Cleantech for Europe, l’associazione che si occupa di promuovere il settore e i relativi investimenti, ha dichiarato al Financial Times che, analizzando le procedure già presentate, emerge una situazione critica soprattutto sulla gestione complicata delle istanze, che se curate da un solo dipendente possono impiegare fino ad un anno e mezzo di lavoro.

Questo si traduce in costi insostenibili, specialmente per i piccoli imprenditori, che spesso sono costretti ad assumere un intero team di impiegati proprio per l’elaborazione delle pratiche.

Oltre alla gran parte delle risorse che è attualmente bloccato, gli esponenti di categoria hanno anche denunciato il fatto che quei pochi che fino ad ora sono riusciti a rientrare nelle assegnazioni risultano essere grandi gruppi, impegnati in piani per lo sviluppo di idrogeno verde o stoccaggio di Co2, progetti che risultano difficili da realizzare e che quindi causano ulteriori ritardi nell’impiego dei fondi.