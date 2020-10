Fondi Vaticano, rendite taroccate e bonifici in Australia/ “Forse usati contro Pell”

Le commissioni sui famosi 70 appartamenti di Londra non superavano lo 0,8%, ma nei report rivisti dall’ex cardinale Angelo Becciu sfioravano il 3. Questo è solo uno dei modi in cui le rendite venivano taroccate secondo l’accusa. Ad approfondire il tema dei fondi vaticani è Maria Giovanna Maglie sulle colonne de La Verità. Gli inquirenti stanno indagando su un universo spaventoso, fatto di ricatti e furti, appropriazioni indebite e peculato, dossier diffamatori e manipolazioni di persone, minacce e documenti falsificati. C’è poi la storia dell’Australia, quella che vede suo malgrado coinvolto il cardinale Pell. Questi era considerato un grande nemico da Becciu, in primis perché parlava direttamente col segretario di Stato, ma anche perché non gli riferiva nulla delle inchieste sulle finanze opache. Nel 2016 il cardinale australiano chiese un finanziamento di 5 milioni di euro per gestire le spese della segreteria per l’Economia, ma Becciu ottenne dallo Ior solo lo storno di un bonifico già avvenuto a favore di Pell così da gestirlo direttamente lui, costringendo il cardinale a trattare con lui. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, Pell non ha accettato il ricatto e così sarebbe scattata la trappola.

FONDI VATICANO, BONIFICI IN AUSTRALIA USATI CONTRO PELL?

L’ex cardinale Angelo Becciu avrebbe approfitto delle chiacchiere su una passata complicità del cardinale Pell con preti pedofili, vicenda risalente a 40 anni prima e che l’australiano riteneva di aver chiarito con papa Benedetto. In concomitanza con l’invio di 700mila euro dalla segreteria di Stato per lavori di ristrutturazione, che in realtà consistevano nella riparazione di un cancello, sono comparse vittime antiche e denunce. Secondo quanto riportato da La Verità, 30mila euro sarebbero serviti effettivamente per i lavori, mentre la parte restante potrebbe essere stata usata per distruggere la reputazione del cardinale Pell, finito per due anni ingiustamente in galera, come poi il tribunale in Australia ha stabilito. Nel frattempo, Becciu concordava con Enrico Crasso, investitore dei fondi della segreteria di Stato, il contenuto delle relazioni da presentare al papa, alla segreteria di Stato o a chiunque ne facesse richiesta. E il contenuto delle relazioni era roseo su risultati e prospettive. Ma poi è emerso un ammanco di 500 milioni di euro. A proposito degli appartamenti di Londra, Maria Giovanna Maglie evidenzia che la segreteria di Stato per acquistarli pagò ai mediatori il 25% sulle plusvalenze dell’investimento.

L’attività dell’ex cardinale Angelo Becciu sarebbe stata sostenuta per anni da una rete di amici dentro e fuori il Vaticano. Ora gli investigatori stanno esaminando i nomi, secondo quanto riportato da La Verità. L’intreccio compare, ad esempio, nelle testimonianze fornite da monsignor Perlasca, il collaboratore principale dell’inchiesta. Dalle carte è emerso, ad esempio, il rapporto con il lobbista Marco Simeon, già collaboratore del cardinale Tarcisio Bertone, ex segretario di Stato. Gli inquirenti lo hanno sentito. Monsignor Perlasca ha raccontato di essere stato costretto da Becciu a correggergli la tesi di laurea. Ci sarebbe proprio Simeon dietro la diffusione dei documenti alla stampa, di carattere diffamatorio, contro gli inquirenti della Santa Sede.



