FONDI ZONA ROSSA/ Blocco in provincia di Latina: colpa della festa di Carnevale

Anche nel Lazio una città è zona rossa, l’emergenza coronavirus inizia ad attivare focolai preoccupanti anche al centro-sud. Si tratta del comune di Fondi, in provincia di Latina, cittadina che peraltro vanta il più importante mercato ortofrutticolo della Regione. Un’ordinanza della Regione Lazio ha imposto il divieto di entrata e di uscita a Fondi, riducendo drasticamente tutte le attività della cittadina. Si è infatti registrato un boom di contagi, ben 40. Si tratta di un gruppo di anziani che aveva partecipato giorni fa ad una festa di Carnevale. La Regione Lazio ha dunque imposto un’ordinanza restrittiva equivalente a quelle alle quali sono stati sottoposti diversi comuni del Nord, in primis Codogno. Lo scorso 7 marzo il Governatore del Lazio, Zingaretti, a sua volta in isolamento per aver contratto il covid-19, aveva già messo in guardia sul cluster di Fondi: “Bisogna evitare gite e spostamenti. È notizia di poche ore fa che l’aumento di contagi è frutto di una festa con gente che veniva da altre parti Italia“. “Avevamo notato una presenza anomala di casi nel territorio di Latina – aveva poi affermato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – ma a una prima considerazione non si capiva bene il link. Con l’aiuto delle forze dell’ordine si è capito che tutti gli infetti hanno in comune una festa conviviale con gente di quella zona alla quale hanno partecipato persone arrivate da altre zone d’Italia“.

IL VICESINDACO: “PROVVEDIMENTO INDIFFERIBILE”

Con una nota ufficiale pubblicata sul sito del Comune di Fondi, il vicesindaco Maschietto ha spiegato come aver imposto la zona rossa sia stata una scelta indifferibile: “Purtroppo l’applicazione di un tale provvedimento non poteva essere procrastinata, considerata l’estrema criticità della situazione, sia per quanto riguarda l’elevato numero di contagi rispetto al numero di abitanti che il conseguente rischio di rapida diffusione. E’ un provvedimento duro ma necessario, supportato dalle necessarie indicazioni mediche e scientifiche, e che richiede da parte di tutti i cittadini uno sforzo ancora maggiore rispetto a quello a cui eravamo abituati sino ad oggi, con limitazioni più rigide. L’ulteriore diffusione del virus deve essere doverosamente scongiurata in tutti i modi perché da diversi giorni il numero dei contagi registrava una crescita tale da richiedere un intervento drastico per arginare il contagio. Nel corso della riunione odierna con la Regione Lazio, cui ho partecipato in videoconferenza, in ragione dell’individuazione del città quale cluster ho tra l’altro sottolineato sia la necessità di intensificare gli screening nel nostro Comune anche con l’utilizzo della TAC, e di ciò l’ordinanza tiene opportunamente conto, che quella di tutelare le esigenze di tutta la filiera agroalimentare riconducibile al Mercato Ortofrutticolo di Fondi, e sono lieto che il provvedimento dedichi una particolare attenzione proprio alla realtà di viale Piemonte, prevedendo il mantenimento delle relative attività con il controllo giornaliero di tutto il personale anche mediante termoscanner all’ingresso della struttura“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA