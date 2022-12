Fondo caregiver 2022/ Nuovo rifinanziamento: ecco come sarà destinato e a chi

Il fondo caregiver del 2022 sarà rifinanziato. Alle Regioni italiane verranno distribuiti ben 25 milioni di euro, da destinare alle figure che si occupano di assistere il malato presso la sua abitazione. A stabilire la nuova misura è stato chiaramente, il Ministero per le Disabilità e il Ministero del Lavoro.

Il fondo per le figure assistenziali, verrà distribuito in base alle priorità che sono state stabilite nella Legge di Bilancio del 2023. Di seguito, le vedremo tutte una per una.

Fondo caregiver 2022: priorità e progetti ammessi

Il fondo caregiver del 2022 ammonta a 25 milioni di euro da destinare alle Regioni italiane, che si dovranno occupare di smistare il capitale in base ai progetti ammissibili a alle priorità.

Di seguito, ecco chi dovranno essere i beneficiari in ordine di esigenze:

Ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima; Ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali per via delle disposizioni normative emergenziali; Ai programmi di accompagnamento destinati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Quanto al rifinanziamento, ecco il fondo caregiver del 2022 per quali interventi può essere concesso:

Interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali tramite l’erogazione di contributi di sollievo oppure assegni di cura;

Interventi di assistenza indiretta oppure diretta, mediante la predisposizione di bonus da utilizzare per le prestazioni di assistenza sociosanitaria;

Interventi di assistenza indiretta oppure diretta, per usufruire di alcune prestazioni di tregua dall’assistenza alla persona con disabilità, da attuare con interventi di sollievo, che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;

Sviluppo e attivazione di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo;

Attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave e gravissima;

Interventi programmati in seguito al decreto di ripartizione delle risorse dello scorso anno.

