Fondo pensione USA con trattenute fiscali illecite dall'estero. Il richiedente potrà ottenere un rimborso.

Anche un fondo pensione degli USA, ma poi ereditato da un nostro connazionale, potrebbe richiedere il pagamento delle imposte secondo la tassazione italiana.

È il caso esaminato recentemente dall’Agenzia delle Entrate, dopo che un cittadino italiano ha preso in eredità la liquidazione di un fondo supplementare americano, il cui titolare risiedeva negli Stati Uniti da più di 40 anni.

Regole su un fondo pensione USA ereditato

Un fondo pensione regolarmente pagato negli USA ma ereditato da un cittadino italiano potrebbe richiedere delle osservazioni ben precise e non poi così scontate, come il pagamento delle tasse nel nostro Paese.

La sentenza dell’Ade risale al 12 novembre, con la circolare numero 290, e l’Amministrazione riferisce che gli Stati Uniti hanno applicato una ritenuta al 10% sulla buonuscita.

La morte dell’intestatario del conto risale a 4 anni fa, nel 2021, mentre soltanto un anno fa l’unico erede sopravvissuto ha potuto godere delle somme maturate nel fondo d’investimento.

Si riferisce che i proventi derivavano da un fondo pagato volontariamente, senza alcun riferimento a dei redditi da lavoro dipendente, tanto che la società americana aveva previsto di far compilare il “Modello numero 1042-S con codice 15”.

Il riferimento normativo in questione era associato ad eventuali “rendite, pensioni, premi assicurativi e assegni alimentari”, risultando slegato dalle convenzioni italiane e dalla Legge.

I dubbi dell’erede

Il dubbio dell’erede era legato a due motivazioni, la prima inerente alla natura della somma ricevuta, ovvero se fosse da considerarsi come rendita pensionistica o residuo di liquidazione del fondo integrativo.

La seconda ipotesi faceva riferimento alla corretta imposizione fiscale degli Stati Uniti d’America e l’eventuale trattamento legato alla doppia imposizione.

Dopo un’attenta analisi dell’Amministrazione Fiscale, si rivela che gli USA non dovevano applicare alcuna ritenuta fiscale, motivo per cui l’erede dovrà corrispondere le tasse soltanto all’Italia e fare domanda di rimborso per ottenere quanto trattenuto dal Paese estero (il 10% di una somma significativa).