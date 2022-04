Fondo perduto commercio 2022/ Domande per contributi entro maggio

MISE se contributi a Fondo perduto commercio nel 2022 è stato pubblicato il 7 Aprile in Gazzetta ufficiale. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 3 maggio. Vediamo insieme i requisiti. Il decreto attuativo dell’se contributi anel 2022 è stato pubblicato il 7 Aprile in. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 3 maggio. Vediamo insieme i requisiti.

Fondo perduto commercio 2022: cosa prevede il decreto

Anche quest’anno i commercianti potranno accedere ai contributi a fondo perduto grazie all’ok del mese che ha approvato il decreto attuativo pubblicato il 7 Aprile nella Gazzetta ufficiale.

Il decreto attuativo recepisce quanto inserito nel decreto legislativo sostegni ter e garantisce i fondi destinati alle aziende attive nel commercio al dettaglio.

L’articolo numero 2 del DL 4/2020 2 prevede contributi a fondo perduto per le attività attive nel commercio al dettaglio che presentino domanda di accesso agli Aiuti dal 3 al 24 maggio entro le ore 12.

Fondo perduto commercio 2022: a chi è rivolto

Le attività che possono fare accesso a questi contributi del fondo perduto commercio 2022 sono quelle che sono identificate con:

Il codice ateco 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività del gruppo 47.5 e 47.6. si estende anche a coloro che hanno i codici ateco 47.71, 47.72, 47 75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99;

Per coloro che hanno registrato ricavi non superiore a €2000000 e riferite all’anno fiscale 2019, per coloro che hanno riscontrato una riduzione del fatturato nell’anno fiscale 2021 non inferiore al 30% rispetto all’anno 2019;

Che hanno una sede legale nel territorio dello stato italiano e risultino attivi nel registro delle imprese;

Che non sono in liquidazione volontaria oppure sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

Che non sono in difficoltà dal 31 dicembre 2019, Salvo le eccezioni previste dalla disciplina Europea in merito agli aiuti di stato. Che non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9 comma 2 lettera d del decreto 231/2001.

Il MISE verificherà i requisiti di ammissibilità, la regolarità e la completezza dell’istanza, oltre al rispetto dei massimali previsti dal quadro per gli aiuti di stato a sostegno dell’economia per l’emergenza del covid-19.

In caso di rifiuto, il Ministero trasmetterà una comunicazione di diniego.

Coloro la cui domanda per il fondo perduto commercio 2022 verrà approvata dal ministero dello sviluppo economico, dovranno aspettarsi invece di ricevere i fondi soltanto dopo il 24 maggio 2022. Infatti le domande verranno inviate entro il 24 maggio, ma soltanto dopo avere un elenco dei potenziali beneficiari, il Mise potrà decidere la quantità delle somme da erogare.

Fondo perduto commercio 2022: calcolo dei contributi

Il governo ha stanziato per il fondo perduto commercio 2022 un totale complessivo di 200 milioni di euro, ti verranno ripartiti nella misura del 60% fino a €400000, 50% da €400000 a €1000000, per il 40% da un milione a €2000000.

La somma percepita dovrà poi essere rapportata con la totalità delle domande presentare infatti il decreto attuativo stabilisce che

“qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili di cui Al comma 2, ai sensi Di quanto disposto dall’articolo 2, comma 7, del decreto legge numero 4/2022, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi“.

Anche successivamente all’erogazione di contributi il Ministero per lo sviluppo economico continuerà ad effettuare controlli attraverso analisi a campione dei beneficiari, per le dichiarazioni sostitutive rilasciate al momento della richiesta e per il riscontro delle informazioni fornite.

