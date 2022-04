Fondo perduto Sostegni bis sospesi/ Ecco come ottenere l’erogazione del bonus

Il pagamento a fondo perduto per le attività chiuse è stato effettuato nel 2021 con il Decreto Sostegni bis , tuttavia dopo i controlli oltre 3000 crediti sono stati sospesi per incongruenze.

Fondo perduto Sostegni bis sospesi: le partite IVA possono ancora ottenere i fondi negati nel 2021

Se qualcuno aveva perso le speranze di poter ottenere i fondi previsti attraverso il decreto Sostegni bis nel 2021, deve ricredersi. L’erogazione dei fondi può ancora avvenire per quelle partite iva, 3199 per la precisione, che hanno visto negati i contributi previsti dal governo. A renderlo noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze che allontana l’ipotesi di un blocco degli accrediti alle discoteche, sale da ballo e ai night club che hanno richiesto i sostegni. Congruenze riguardano principalmente gli errori sul IBAN oppure la mancanza dei requisiti. Per le aziende che si sono viste negare l’erogazione dei fondi, l’unica strada per ottenerla è l’istanza in autotutela.

E quanto emerge dalle interrogazioni parlamentari alla commissione finanze della camera Il 13 aprile 2022. In totale sono stati accreditati i sostegni per un valore complessivo di 80 milioni di euro.

Fondo perduto Sostegni bis sospesi: a chi era destinato il fondo

I contributi sono stati messi a disposizione per le sale da ballo, le discoteche e i night club che a causa delle restrizioni da covid hanno subito una chiusura e una consistente perdita di incassi per tutta la prima parte del 2021. Ci sono alcune aziende che fino a questo momento non hanno ancora ricevuto i sostegni, alcune di queste hanno commesso un errore al momento di presentazione della domanda: infatti è indicato l’IBAN sbagliato e chi invece non presentare i requisiti auto dichiarati, alcune aziende non hanno ricevuto nemmeno un euro. Fondi sono stati stanziati per il sostegni bis e per le attività economiche chiuse per un periodo di almeno 100 giorni dal primo gennaio al 25 luglio 2021, queste aziende sono state finanziate con un fondo di 140 milioni di euro. Sostegno complessivo va dai 3000 ai €12000. Successivamente con un provvedimento del 29 dicembre le risorse sono state ridotte per le discoteche a €8661.

Fondo perduto Sostegni bis sospesi: l’istanza in autotutela

Complessivamente su 19920 domande soltanto 16721 sono state accolte E sono stati eseguiti i pagamenti per un importo complessivo di 80 milioni di euro entro il 31 dicembre 2021.

Per coloro che non hanno ottenuto ancora il contributo, in particolare 3199 partite IVA, possono presentare un’istanza in autotutela all’Agenzia delle entrate. Per la corretta formulazione dell’istanza, il consiglio è quello di rivolgersi ad un avvocato amministrativista, meglio ancora se attraverso una class action.

