Fong Fei-Fei, chi è?/ Video, la “signora dei cappelli” dalla voce che fa sognare

Chi è Fong Fei-Fei? Ma come, non lo sapete? Fong Fei-Fei è una cantante famosissima in Cina, e di origine taiwanense. Certo, senza voler togliere nulla a questa artista ammiratissima in oriente e che proprio oggi avrebbe compiuto 66 anni (se non fosse deceduta nel 2012, curiosamente, a Hong Kong) sono in molti quelli che si stanno grattando il capo per capire come mai proprio oggi il colosso americano Google dedichi il suo Doodle a un personaggio molto popolare, nato in una provincia separatista cinese e morto in un (ormai ex) protettorato britannico che vede la mobilitazione in piazza di un milione e settecentomila persone (reali, non ci sono “differenze” tra numeri di organizzatori e questura come sempre accade in Italia) suscita oggettivamente qualche pensiero. I rapporti tra il blocco USA, soprattutto in campo tecnologico, e il colosso cinese sono molto tesi e questo potrebbe essere un Doodle decisamente indigesto. Ma forse questa è dietrologia, e Fong Fei-Fei è semplicemente una cantante da celebrare in tutto il mondo. O quantomeno da conoscere. Vediamo di cominciare a farlo, allora.

FONG FEI-FEI: L’ANIMA POP DELLA MELODIA ORIENTALE

Fong Fei-Fei è una cantante di musica pop, con uno stile molto melodico e una voce decisamente pulita e armoniosa in cui si sente moltissimo lo stile della musica dell’estremo oriente. Potremmo paragonare lo stile di Fong Fei-Fei a quello della musica italiana degli anni ’60, in stile cantautorale. Su Youtube, almeno cercando il suo nome in caratteri occidentali, i video hanno poche migliaia di visualizzazioni, a maggior riprova del fatto che il fenomeno Fong Fei-Fei sia tipicamente legato a un pubblico cinese e quindi con gusti abbastanza distanti da quelli occidentali. Viceversa i video pensati per un pubblico cinese hanno milioni di visualizzazioni e le performance dal vivo di quella che è stata soprannominata “la signora dei cappelli” per il fatto che ne possedesse circa 600, proprio per un gesto scaramantico legato al successo che le hanno portato proprio nei live, le performance dal vivo – dicevamo – hanno un impatto scenico e sinfonico notevole, e sono gremite di spettatori, che non di rado cantano i ritornelli delle sue maggiori hit. A personalissimo giudizio di chi scrive, Fong Fei-Fei brilla per carisma in scena e ha un fascino vocale paragonabile a quello di grandi dive occidentali. Insomma, al di là di ogni possibile scaramuccia tecnologico-suprematista, Fong Fei-Fei è un personaggio che vale la pena conoscere e ascoltare, che fa capire come la poesia e i sogni dei popoli dell’estremo oriente non siano cosi diversi dai nostri. Per giocosità e lirismo, perchè la musica è anzitutto qualcosa che serve a sostenere i nostri sogni. E Fong Fei-Fei, certamente, cantava con questo spirito.

FONG FEI-FEI, VIDEO PERFORMANCE LIVE PER I 35 ANNI DI CARRIERA





