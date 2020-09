Fonseca esonerato dalla Roma?/ Allegri nuovo allenatore: Juventus decisiva…

Paulo Fonseca sarà esonerato dalla Roma? Le notizie si rincorrono: i giallorossi giocano questa sera contro la Juventus nella seconda giornata di Serie A, ma intanto il tecnico portoghese potrebbe perdere l’incarico qualora dovesse cadere in casa. L’indiscrezione avrebbe dell’incredibile, perché solo poche ore fa il CEO Guido Fienga ha dichiarato di non aver mai pensato a una sostituzione in panchina; e allora, quali sono i motivi per i quali Fonseca verrebbe esonerato dalla Roma? Sostanzialmente, non ce ne sarebbe uno specifico: evidentemente la scintilla non è mai davvero scoccata e ci sono tante piccole cose che hanno contribuito a mettere costantemente in discussione l’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk. Si va per esempio dal mancato quarto posto in campionato – e dunque niente Champions League – all’eliminazione subita in Europa League per mano del Siviglia; tutte cose per le quali lo stesso Paulo Fonseca sa di aver potuto dare di più, ma per le quali la sua posizione è quella di farsi confermare la fiducia per continuare nel progetto. La Roma invece sembra pensarla in altro modo, anche se poi i soldi del contratto e la mancanza di tempo hanno finora reso molto difficile riuscire ad arrivare realmente al cambio.

PAULO FONSECA ESONERATO DALLA ROMA? ALLEGRI NUOVO ALLENATORE…

Ad ogni modo, se Paulo Fonseca dovesse essere esonerato dalla Roma, il possibile sostituto sarebbe Massimiliano Allegri. Il toscano era già ad un passo dalla panchina dell’Inter, che doveva risolvere la grana legata ad Antonio Conte; quando il salentino ha scelto di restare in nerazzurro Allegri, che si è già preso un anno sabbatico dopo il quinquennio alla Juventus, è tornato in lizza e ha già detto di preferire un’esperienza nel nostro campionato. Dunque, ancora una volta rimane alla finestra: se Paulo Fonseca dovesse perdere la fiducia da parte della società e venire licenziato, l’uomo che ha vinto cinque scudetti consecutivi e portato la Juventus a due finali di Champions League in tre anni potrebbe essere la scelta giusta. Alla Roma sarebbe potuto andare già tempo fa: sembrava essere il preferito della società capitolina ancor prima di firmare il contratto con i bianconeri, ma poi la Lupa aveva fatto altre scelte. Oggi, con anni di distanza e ben altri presupposti, potrebbe consumarsi il matrimonio. Ad ogni modo, la cosa potrebbe dipendere dalla partita di questa sera, proprio contro la Juventus: il risultato potrebbe essere decisivo nel portare all’esonero di Paulo Fonseca, e l’ennesimo ribaltone sulla figura di allenatore della Roma.



