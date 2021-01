Fonseca esonerato dalla Roma?/ Con lo Spezia costretto a vincere, Allegri attende…

Paulo Fonseca sarà esonerato oggi dalla Roma? Tutto dipende dalla sfida contro lo Spezia, match che si giocherà alle 15:00 presso lo stadio Olimpico. Ironia della sorte, il tecnico portoghese si giocherà quindi la panchina proprio contro i liguri, squadra affrontata pochi giorni fa in Coppa Italia, e match che ha lasciato non pochi strascichi. Il Giudice Sportivo ha infatti decretato la vittoria a tavolino dei bianconeri (0-3) per i 6 cambi effettuati da Fonseca, ma sul campo, la compagine di Italiano aveva già vinto con lo score di 2-4.

Di mezzo, il caos Dzeko, con il bomber bosniaco che sarebbe in rotta con il suo allenatore, e che oggi non sarà della partita, ufficialmente per un problema fisico, ma i maligni parlano di esclusione “punitiva”. Servirà quindi una vittoria oggi pomeriggio per la Roma e soprattutto per Fonseca, obbligato a vincere nonostante il campionato non sia stato così deludente fino ad oggi. La Lupa è infatti in piena corsa per un posto in Champions League, con 34 punti in 18 gare, e battendo i bianconeri oggi scavalcherebbe il Napoli (che ha però una gara da recuperare), e si porterebbe al terzo posto.

FONSECA ESONERATO DALLA ROMA? TANTI I TECNICI PAPABILI

Ad alimentare ulteriormente le voci di un possibile esonero di Fonseca, i numerosi allenatori “vip” liberi, a cominciare da quel Massimiliano Allegri che fa gola a tanti, e che pare abbia già acconsentito ad allenare in una piazza complicata come la Roma, pronto a ripercorrere le orme di Fabio Capello, l’unico ad aver vinto lo scudetto con Milan, Juventus e i giallorossi. Sullo sfondo rimane poi sempre Spalletti, un evergreen a Trigoria, e occhio anche a Maurizio Sarri, spesso e volentieri accostato alla squadra giallorossa negli ultimi anni. Il nome nuovo è quello di Leonardo Jardim, connazionale di Fonseca e al momento libero da ogni impegno. La società ha confermato l’attuale allenatore della Roma, ma sembrerebbe trattarsi della classica conferma a tempo: al prossimo passo falso…



