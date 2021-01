Fontana chiede Lombardia in zona gialla/ “Dopo una settimana ingiustamente rossa”

Si preannuncia una nuova probabile polemica fra il ministero della salute, l’Iss e la regione Lombardia, in vista delle nuove colorazioni che verranno comunicate oggi. Poco fa è uscito allo scoperto il governatore lombardo Attilio Fontana, ricordando al governo che la sua regione è stata inserita erroneamente in zona rossa la scorsa settimana, e che di conseguenza, a partire dalla prossima, potrebbe cambiare nuovamente colore dopo l’arancio assegnatole sette giorni fa. “Da tre settimane – scrive Fontana attraverso la propria pagina Facebook – la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente al di sotto della soglia d’allarme dei 250 casi su 100 mila abitanti”.

“Ci auguriamo che dopo la settimana ingiustamente passata in zona rossa – scrive il governatore – oggi il Ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della nostra regione. Soprattutto considerando che i ristori per commercianti e categorie, colpite da chiusure da parte del Governo, non arrivano e sono insufficienti”.

FONTANA “LOMBARDIA SIA IN ZONA GIALLA”. CONFCOMMERCIO DELUSA

Chiede quindi che la Lombardia venga inserita in zona gialla il governatore Fontana, alla luce del pasticcio della settimana rossa, che va ad aggiungersi ai sette giorni di arancione che si chiudono domani. La regola inserita nel Dpcm stabilisce che le regioni debbano stare in una determinata zona per almeno due settimane, ma vista appunto la querelle “zona rossa” non sono da escludere novità. All’orizzonte, come riferisce anche il quotidiano Il Giorno, non vi sarebbe comunque alcuno sconto, con il tanto atteso passaggio in zona gialla che dovrebbe giungere solo il prossimo 7 febbraio. “La possibilità che la Lombardia resti in zona arancione ancora una settimana – ha commentato amara Confcommercio Lombardia – è francamente una beffa. Potrebbe non verificarsi per una questione puramente formale: non sarebbero cioé trascorse le canoniche due settimane dall’ultimo cambio di colore, dopo aver subito una chiusura del tutto ingiustificata dal 17 al 23 gennaio”.



