“BERTOLASO SI È DIMESSO”, ANZI NO: IL PRESIDENTE FONTANA SMENTISCE TUTTO

Nel giro di pochissime sulla Giunta di Regione Lombardia si è detto, e soprattutto scritto, di tutto: dalla presunta lite tra Guido Bertolaso e Romano La Russa – rispettivamente assessore al Welfare e Sanità e responsabile sulla Sicurezza – alle incredibili e clamorose dimissioni dell’ex Capo della Protezione Civile, addirittura rifiutate dal Presidente regionale Attilio Fontana. L’ultima parola viene però dal Pirellone, con il Governatore in quota Lega che in una breve nota smentisce le varie illazioni uscite oggi 14 maggio e ribadendo che la Giunta Lombardia resta tale fino alla scadenza naturale della Legislatura, ovvero nel 2028.

«Contento che abbiate ricostruzioni e false notizie»: così il Presidente Fontana risponde indirettamente ai vari rumors – specie sul “Corriere della Sera” – che davano per sicura la lite interna alla Giunta di Regione Lombardia con l’uscita di scena della colonna portante della sanità regionale per una fragorosa discussione con il fratello del Presidente del Senato. Secondo però la ricostruzione data ufficiale dal Governatore leghista, Bertolaso era e rimane assessore al Welfare fino al 2028: non vi sono dunque dimissioni, neanche “minaccia” di un passo indietro, «se avete un informatore cambiatelo, perché vi sta raccontando un sacco di cose non vere».

Fontana scherzando con i giornalisti ironizza sul fatto che al posto delle “fonti” mal informate la cosa migliore è sentire direttamente lui, «vi posso dare l’unica notizia vera, nessun problema v’è stato tra Bertolaso e Fratelli d’Italia». Semmai, Attilio Fontana conferma le discussioni che vi sono state nella Giunta degli scorsi giorni, un confronto nel merito di alcuni elementi politici di gestione sanitaria, ma «ci mancherebbe che in Giunta non ci siano le discussioni di merito». Quello che però non vi sarebbe stato è tutto lo scenario successivo, ovvero che l’assessore si sia dimesso in protesta contro le richieste di FdI, «è finito tutto lì».

COS’È SUCCESSO E PERCHÈ AVREBBERO DISCUSSO BERTOLASO E ROMANO LA RUSSA IN GIUNTA LOMBARDIA

Stando alle fonti (smentite da Fontana, ndr) del “CorSera” la lite sarebbe avvenuta lo scorso lunedì in Giunta dopo l’accordo siglato dalla Lombardia con il reparto Nas dei Carabinieri per il controllo delle liste d’attesa nel settore sanità. Il vario monitoraggio in collaborazione tra militari e Servizio Sanitario locale non avrebbe avuto la piena condivisione di Fratelli d’Italia, con Romano La Russa che non si sarebbe presentato alla firma del protocollo: l’utilizzo dei Carabinieri verrebbe visto come una sorta di “resa” al caos sulle liste d’attesa, e questo avrebbe provocato lo strappo in Consiglio Regionale.

Sempre il “Corriere” riporta della proposta di La Russa di poter affiancare Bertolaso una sorta di “tutor” (ovviamente in quota FdI), dando seguito alle discussioni già avvenute dopo la vittoria alle Elezioni Regionali 2023 e la formazione del Governo lombardo. A quel punto l’assessore Bertolaso non avrebbe accettato, presentando martedì le dimissioni a Fontana che però le avrebbe rifiutate. Addirittura nel giro di poche ore sarebbero emersi anche dei “totonomi” per sostituire Bertolaso, dal direttore dell’Ats Milano Walter Bergamaschi fino all’ex assessore sotto la Giunta Formigoni, il prof. Mario Melazzini.

Nulla di tutto questo però avverrà dato che non vi sono state dimissioni, né discussioni animate con il Presidente della Lombardia: a riconferma, nella giornata di domani è previsto un nuovo incontro ufficiale della Giunta regionale con l’ordine del giorno legato al marchio dei centri per la famiglia. Nessuna tensione, niente dimissioni e niente, perciò, rimpasto con sfida a distanza Lega-FdI: il Pd con il capogruppo Piefrancesco Majorino, chiede chiarezza al Presidente Fontana su cosa sarebbe successo e quale eventuale lite sarebbe intercorsa sul tema chiave delle liste d’attesa della sanità. Nel frattempo però le dimissioni sono state smentite da una ricostruzione giudicata dal Governatore come fasulla e non attinente alla realtà.