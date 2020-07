Fontana mozione sfiducia Consiglio Regionale?/ M5s “dimissioni Governatore Lombardia”

Dopo il caso dei camici donati alla Regione Lombardia e dopo le ultime evoluzioni sui conti in Svizzera e il bonifico fatto nei mesi scorsi alla società Dama (il cui 10% è controllato dalla moglie Roberta Dini), il Governatore Attilio Fontana oggi dovrebbe intervenire in Consiglio Regionale per spiegare la sua versione dopo le tantissime accuse mediatiche giunte a seguito dell’avviso di garanzia ricevuto venerdì. «Il Movimento 5 Stelle è pronto a presentare la mozione di sfiducia a Fontana. Il presidente, da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in Aula», spiegava ieri in una nota Massimo De Rosa, Capogruppo M5s in Regione Lombardia, «Dalle mascherine pannolino ai test sierologici, senza dimenticare l’ospedale in Fiera, fino al caso camici per il quale è indagato, sono tante le risposte che il governatore deve ai lombardi».

Fontana resta indagato per frode anche se le diverse “ombre” gettate in questi giorni dalle ricostruzioni giornalistiche hanno portato il livello della vicenda “camici” a un autentico “caso Lombardia” che si somma a quelli già in atto sulla gara Diasorin-San Matteo di Pavia e sulla gestione dell’emergenza coronavirus: «E’ tutto perfettamente trasparente, tracciato, tracciabile e privo di qualsiasi ombra», ha spiegato ieri l’avvocato del Governatore lombardo, Jacopo Pensa, raggiunto da LaPresse. Il legale chiederà nei prossimi giorni di poter chiarire coi magistrati la posizione di Fontana, che al momento non intende invece per ora essere ascoltato e non ha ricevuto alcuna convocazione dalla Procura: «bonifico al cognato (presidente della Dama spa, ndr)? È stato fatto dal governatore per compensare il mancato introito della Dama Spa, per partecipare alla donazione della fornitura di camici alla Regione. Mi sembra la favola del lupo e dell’agnello», conclude l’avvocato Pensa.

M5S ATTACCA “DIMISSIONI FONTANA SUBITO”

Nel frattempo è piena bagarre politica contro la Lombardia e di riflesso contro la Lega: «Il modello di sanità lombarda lo studiano gli Stati Uniti, Israele e la Germania. Non saranno tre pennivendoli e tre magistrati in cerca di fama a infangare uno dei fiori all’occhiello dell’Italia. Quando se la prendono con me è della serie ma chi se ne frega. Ma quando per attaccare la Lega attaccano undici milioni di Lombardi allora non ci sto», ha attacco il leader Matteo Salvini nell’intervista a Il Giornale di domenica 26 luglio 2020. Oggi Fontana, o al più tardi domani, dovrebbe intervenire in Consiglio Regionale per stabilire la verità della sua posizione sia sul fronte camici che sui fondi in Svizzera tenuti dal Governatore tramite l’anziana madre. «Che vadano a vedere tutto quello che vogliono. Noi siamo tranquilli. È una eredità, scudata, regolarizzata, tracciabile e assolutamente ufficiale» ha commentato ancora l’avvocato di Attilio Fontana sentito dalle agenzie di stampa.

«La giunta lombarda non può andare avanti, e nella vicenda di Attilio Fontana la toppa è persino peggiore del buco», ha invece rincarato la dose il viceministro dello Sviluppo Economico, tra i principali leader del M5s lombardo, Stefano Buffagni: «non entro nel merito della vicenda giudiziaria ma nella migliore delle ipotesi siamo di fronte alla conferma della inadeguatezza di questa giunta e di chi la guida». Per il M5s, che è pronto a presentare la mozione di sfiducia per richiedere le dimissioni immediate, «il fatto che la Regione abbia chiesto i camici a una società del cognato di Fontana, di cui è azionista sua moglie, non basta già di per sé perché il governatore si dimetta? C’è un chiaro problema di opportunità e la gestione ex post del proprio caso da parte del governatore mi colpisce molto», conclude Buffagni. Il Governatore Fontana invece si difenderà nel merito della vicenda, facendo chiarezza sulle presunte “ombre” finora rilanciate dai media: in merito al conto da cui avrebbe tentato di fare un bonifico al cognato Andrea Dini (dopo la trasformazione della fornitura a Regione Lombardia di 75mila camici in una donazione, ndr) Fontana ha spiegato «nelle dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni, non vi è nulla di nascosto e non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici».



© RIPRODUZIONE RISERVATA