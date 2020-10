Fontana “Nuove misure nella Regione Lombardia”/ Video: “Ecco le proposte per il Cts”

“Faremo delle proposte al Comitato tecnico scientifico che nascono dalla massima collaborazione e partecipazione dei rappresentanti locali”. Comincia così la conferenza stampa di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, al termine dell’incontro con il prefetto di Milano per le nuove misure. “Dobbiamo ridurre il numero delle persone sul trasporto pubblico locale”, l’obiettivo del governatore. Per questo chiederà al Governo di “procedere con la didattica a distanza non assoluta, ma parziale per le superiori. Chiederemo l’alternanza tra scuola e didattica a distanza”. Inoltre, saranno coinvolte le università: “Chiederemo al sistema universitario di insistere sulla didattica a distanza, con esclusione delle matricole e degli specializzandi che hanno necessità di essere presenti”. In questo modo dovrebbe ridursi la presenza sul trasporto pubblico. Fontana si dice però “meno preoccupato, perché c’è maggiore coscienza di quello che sta succedendo”. E ritiene che i lombardi debbano essere “meno preoccupati, ma molto attenti, altrimenti la cosa potrebbe degenerare”.

CONFERENZA STAMPA FONTANA: LOMBARDIA VERSO NUOVA ORDINANZA

Attilio Fontana ha annunciato l’intenzione di “sospendere ogni attività negli sport di contatto e nei dilettanti, senza sospendere però gli allenamenti”. Inoltre, la Regione Lombardia intende chiedere al governo “di aumentare la percentuale di smart working”. Nella riunione è stato affrontato anche il problema della movida: “Tutti propongono una riduzione delle condizioni stabilite dal Dpcm”. Verrà chiesto poi al Comitato tecnico scientifico un parere sulla presenza dei tifosi all’interno dei palazzetti. Inoltre, nella conferenza stampa di oggi annuncia il ridimensionamento di sale bingo e sale giochi. Così come si sta valutando il “divieto di consumo di bevande sul suolo pubblico dopo una certa ora”. Ovviamente sono previsti “maggiori controlli affinché queste misure trovino applicazione”. Ma esclude anche chiusure alle 21. E sulla circolazione del virus: “Non ci sono focolai in Lombardia, la circolazione è molto diffusa. Ci sono zone come Milano, Monza e Varese con maggiore diffusione. Normale che il tracciamento sia complesso con numeri così alti”.





