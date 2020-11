Fontana “Nuovo Dpcm schiaffo ai lombardi”/ “Fascia rossa senza una vera motivazione”

E’ una furia il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. Ieri sera, attorno alle 20:30, il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha ufficializzato le fasce in cui è stata divisa l’Italia, confermando le anticipazioni delle ultime ore che volevano la Lombardia in fascia rossa, quella dove il rischio epidemiologico è più elevato. Di conseguenza saranno molteplici le limitazioni imposte ai lombardi, a cominciare dal divieto di spostamento fra comuni se non per comprovate esigenze lavorative, sanitarie o emergenza, passando dalla chiusura totale di negozi (salvo qualche caso), quindi bar e ristoranti, sette giorni su sette. “Comunicare ai lombardi e alla Lombardia – la sfuriata di Attilio Fontana pubblicata attraverso la pagina Twitter dello stesso – all’ora di cena, che la nostra regione è relegata in fascia rossa senza una motivazione valida e credibile non solo è grave, ma inaccettabile“. Fontana ha aggiunto e proseguito: “A rendere ancor più incomprensibile questa decisione del Governo sono i dati attraverso i quali viene adottata: informazioni vecchie di dieci giorni che non tengono conto dell’attuale situazione epidemiologica”.

FONTANA: “NUOVO DPCM UNO SCHIAFFO, NON CE LO MERITIAMO”

I dati su cui si è basato il governo sono in effetti quelli che si riferiscono alla settimana del 25 ottobre, quindi subito dopo il precedente Dpcm e l’ordinanza dello stesso Attilio Fontana che imponeva il coprifuoco notturno dalle ore 23:00 alle 5:00 e la didattica a distanza al 100% per tutte le scuole superiori. “Le richieste formulate dalla Regione Lombardia, ieri e oggi – ha aggiunto Attilio Fontana – dunque non sono state neppure prese in considerazione. Uno schiaffo in faccia alla Lombardia e a tutti i lombardi. Un modo di comportarsi che la mia gente non merita”. Successivamente il governatore lombardo è intervenuto durante il programma di Rete 4, Stasera Italia, facendo capire come non sia da escludere una sorta di opposizione al nuovo Dpcm: “Io vorrei aspettare qualche giorno per vedere qual è l’evoluzione della nostra linea pandemica. Se la situazione, come in questi ultimi giorni, ha dei parziali miglioramenti, io credo che si potrebbe continuare per questa strada, se andasse invece in una direzione diversa io accetto le chiusure”.



