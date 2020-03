Fontana “ospedale Fiera Milano in 7-8 giorni”/ Coronavirus Lombardia: piano Bertolaso

«L’ospedale per far fronte all’emergenza coronavirus a Fiera Milano potrebbe essere pronto in 7-8 giorni»: l’annuncio è stato dato questa mattina dal Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. Un modo per dare ancora più “pressione” al Governo e al Dipartimento della Protezione Civile e per poter così arrivare nel più breve tempo possibile ad allestire l’ospedale d’emergenza con 500-600 posti di terapia intensiva gestito dal neo consulente della Regione, l’ex n.1 della Protezione Civile Guido Bertolaso: se ne parla da almeno una settimana, con i contagi della Lombardia che crescono in maniera costante ogni giorno (anche se la buona notizia data oggi da Fontana riguarda la frenata del contagio “esponenziale” il che fa ben sperare per i prossimi giorni, ndr) e che hanno portato il miglior sistema sanitario d’Italia al semi-collasso, specie per i posti ormai quasi esauriti per le terapie intensive anti-Covid 19. «Dal momento in cui avremo tutte le strumentazioni necessarie e il personale, serviranno 7/8 giorni per attivare l’ospedale presso i padiglioni della Fiera di Milano», ha spiegato ancora Fontana facendo riferimento alla risposta data ieri da Borrelli in conferenza stampa, dove aveva spiegato che l’idea dell’ospedale a Fiera Milano può essere realizzabile «non appena il Governo darà il varo del nuovo Decreto economico (qui i dettagli, ndr) con stanziamenti per personale e macchinari».

OSPEDALE FIERA MILANO, IL PIANO DI BERTOLASO

«Nel pomeriggio incontrerò Guido Bertolaso proprio per fare il punto della situazione, perchè il suo specifico incarico sarà di darci una mano su questo. Stiamo parlando con tutti i possibili fornitori dei respiratori», ha concluso dal Palazzo della Regione Lombardia Attilio Fontana. Intanto nell’intervista odierna al Messaggero, è stato il nuovo consulente della Regione Lombardia Guido Bertolaso ad illustrare il suo piano specifico per la realizzazione dell’ospedale negli ambienti della Fiera di Milano: «Sarà un ospedale importantissimo e che va assolutamente allestito in tempi brevi», spiega l’ex capo della Protezione Civile, sottolineando come la struttura non sarà di solo utilizzo per l’emergenza coronavirus a Milano «nella previsione si spera smentita che il morbo sfondi al Sud, l’ospedale accoglierà pazienti anche dal resto d’Italia». Bertolaso sarà operativo h24 (con corrispettivo simbolico di 1 euro al mese) nel cantiere della ex Fiera esattamente come faceva negli ospedali da campo delle tante emergenze da lui gestito nel passato.



