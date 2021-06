Foo Fighters diventano Dee Gees/ Hail Satin, nuovo album anni 70 ispirato ai Bee Gees

Con il nome “Dee Gees”, i Foo Fighters debuttano in una nuova veste dance e pubblicano “Hail Satin“, un vinile in edizione limitata in arrivo il 17 luglio in occasione del Record Store Day. Il progetto si ispira agli anni Settanta e alla musica dei Bee Gees. Interamente registrato nello studio 606 West di Northridge a Los Angeles (il quartier generale dei Foo Fighters), esso avrà un packaging appositamente in mylar traslucido dai colori dell’arcobaleno. Pur non essendo ancora uscito, si candida a diventare il party record di un’estate anni Settanta.

Marco Mengoni, video "Ma Stasera"/ Nuova canzone in stile anni '80 è già tormentone

Nel lato A di “Hail Satin” si possono sentire Grohl, Hawkins, Mendel, Smear, Shiflett e Jaffe reinterpretare la disco music dei Bee Gees con “You Should Be Dancing”, “Night Fever”, “Tragedy”, “More Than A Woman” e “Shadow Dancing” di Andy Gibb. Il lato B, invece, è caratterizzato dal ritorno del rock, con la carica live dei pezzi dell’ultimo album dei Foo Fighters uscito a febbraio 2021.

Britney Spears: "Non so se torno a cantare"/ "Fase di transizione, mi sto divertendo"

I Foo Fighters: dal rock alla musica dance

Non è la prima volta che la band rock fondata da Dave Grohl (ex batterista dei Nirvana) affronta il repertorio dei fratelli Gibb. All’inizio di quest’anno ha rifatto “You Should Be Dancing” in occasione del programma di Joe Wiley sulla BBC e anche “Shadow Dancing” per il Rock n’ Relief. Da qui l’idea di concretizzare il tutto e annunciare la formazione dei Dee Gees, la band alter-ego con cui si butteranno in un genere totalmente opposto a quello che appartiene loro da sempre.

Del resto, la disco music dei Bee Gees è un grande classico anche per i rocker e dunque i Foo Fighters, con “Hail Satin”, restano sulla scia seguita già per il decimo album “Medicine at Midnight“, un disco rock da ballare che ha permesso a Grohl di esplorare nuovi territori. Proprio il musicista aveva recentemente detto alla BBC: “Non pensavo nemmeno di essere in grado di cantare in falsetto, ma è stato facilissimo. Avrei dovuto sempre cantare in questo modo negli ultimi 25 anni”.

SPRINGSTEEN/ Concerto vietato a chi ha fatto AstraZeneca: discriminazione sanitaria?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Foo Fighters (@foofighters)





© RIPRODUZIONE RISERVATA