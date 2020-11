FOOD DELIVERY/ Buone notizie per i rider di Just Eat: ecco i contratti da dipendenti

Buone notizie per i rider di Just Eat, la nota società leader nel mercato delle consegne di cibo a domicilio. A partire dal 2021 verranno assunti con contratti da dipendenti. Just Eat si allinea così al modello “Scoober” già attivo in alcuni Paesi del Gruppo. Un modello che prevede appunto l’assunzione regolare dei rider, a cui vengono finalmente riconosciuti i vantaggi e le tutele del lavoro dipendente. «Questo approccio consente a Just Eat di fornire un servizio e un’esperienza utente migliori sia per i nostri consumatori, sia per i ristoranti partner che per i rider stessi. Pensiamo sia un valore aggiunto avere rider che consegnino con noi come dipendenti e, soprattutto, completamente tutelati del punto di vista contrattuale»: questo il commento di Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia.

Just Eat, i contratti per i rider: piccoli centri e grandi città

La decisione s’inquadra in un percorso virtuoso intrapreso dall’azienda verso un nuovo modello di business, in un settore che è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni e che necessitava per questo di un’ulteriore regolamentazione di uno dei punti che da sempre costituisce oggetto di polemica: le condizioni lavorative e la paga oraria dei rider. L’introduzione del contratto da dipendenti per i rider in Italia lavora in questo senso e si combina con l’introduzione di una paga oraria, corrispondente al turno coperto dal rider, e non più alle singole consegne, sulle quali si sta invece valutando un ulteriore bonus.

I nuovi accordi saranno implementati nei primi mesi del 2021, intanto resteranno attivi quelli già esistenti. I contratti, full o part-time, saranno inoltre differenziati a seconda della tipologia di territorio su cui il rider opera. Nei piccoli centri i rider utilizzeranno mezzi propri e i dispositivi di sicurezza forniti dall’azienda. Nelle grandi città come Roma e Milano è invece prevista la creazione di hub con mezzi sostenibili (scooter elettrici o e-bike) messi a disposizione dei rider. Qui il candidato potrà anche scegliere in fase di candidatura se usare il proprio mezzo o quello di Just Eat.



