FOOD DELIVERY/ Il Made in Italy vince e convince: lo confermano Glovo e Deliveroo

L’Italia conquista il food delivery. A confermarlo due tra le maggiori piattaforme attive nella consegna di cibo a domicilio, che testimoniano come a tavola il Made in Italy non abbia rivali.

La prima è Glovo, che nel suo Delivery Report 2021 certifica la leadership della nostra cucina, ponendola sul gradino più alto del podio delle preferenze dei consumatori che utilizzano il servizio nel mondo. Nel 2021 i piatti tricolore hanno infatti avuto la meglio su quelli giapponesi e cinesi. Ma non è tutto, perché il Report sottolinea anche come l’Italia trionfi nella graduatoria dei piatti più richiesti, dove la pizza conquista il primo posto, seguita seguita da sfiziosità fritte, quali patatine, arancini e crocchè il cosiddetto “confort food” che forse proprio a causa di pandemia e quarantene risulta il cibo più ordinato da casa.

L’indagine registra che solo una percentuale di poco superiore al 10% in Italia ordina piatti della cucina etnica, con la cinese/giapponese in ciba alla classifica, mentre solo il 2% decide di ordinare healthy food come poke e bowl. La cucina italiana sale sul podio anche nella classifica mondiale, seguita subito dopo da quella giapponese e cinese.

Il secondo player a sottolineare il ruolo della tradizione italiana nella consegna di cibo a domicilio è Deliveroo, che ha annunciato l’ingresso nella piattaforma dei prodotti e delle specialità di circa 350 tra panifici, pasticcerie, negozi di ortofrutta, pescherie, macellerie, enoteche e caseifici. Tutti scelti – dice l’azienda – per proporre un’offerta legata a doppio filo alla cultura gastronomica italiana, che vede nella qualità delle botteghe artigianali un punto di riferimento assoluto.

Va detto però che il successo del Made in Italy non è l’unico fatto da rilevare a livello internazionale. Il Report di Glovo segnala infatti che è la bandiera nipponica a trionfare se si guarda alla classifica delle specialità più ordinate. E questo perché nell’anno appena concluso il ramen totalizza la crescita più robusta, con un incremento degli ordini che ha marciato a un ritmo superiore al +295% rispetto all’anno precedente. Andando poi oltre le appartenenze territoriali, lo studio rileva anche il successo dei piatti vegetariani, protagonisti di un incremento a livello mondiale del +71% rispetto al 2020, e la crescita della presenza della haute cuisine: gli ordini fatti a ristoranti stellati e premium hanno infatti incassato un aumento del +350%.

Ma una volta deciso il menu, qual è il giorno in cui viene più richiesta la consegna a domicilio di prodotti alimentari? L’indicazione che emerge dal Report è netta: si tratta, senza appello, della domenica, durante la quale in Italia si registra oltre il doppio degli ordini ricevuti in un normale giorno feriale.

