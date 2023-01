FOOD INDUSTRY/ Barilla e Ferrero fanno crescere il Made in Italy negli Usa

La food industry italiana fa shopping negli Usa. Due grandi aziende alimentari italiane hanno finalizzato nel mese di dicembre altrettante operazioni di acquisizioni di realtà americane che puntano a rafforzare e incrementare le rispettive posizioni oltreoceano.

La prima mossa riguarda Barilla che ha comprato Back to Nature, marchio specializzato in snack salutari di proprietà di B&G Foods, che offre un’ampia gamma di prodotti a base vegetale non OGM, come biscotti, cracker, frutta secca e granola. Con questo accordo, il gruppo accelera il proprio percorso di crescita internazionale rafforzandosi anche nel mercato dei prodotti da forno degli Stati Uniti, dove l’azienda è già leader di mercato nella categoria dei pani croccanti con il marchio Wasa. “In Barilla abbiamo l’obiettivo di costruire, nel lungo periodo, una presenza significativa nel settore bakery statunitense – dice Guido Barilla, Presidente del Gruppo Barilla -. L’acquisizione di Back to Nature rappresenta quindi un passo fondamentale per la nostra strategia di crescita e ci auguriamo possa portarci gli stessi risultati ottenuti con la pasta. Questa operazione mi ricorda, infatti, quando, oltre 25 anni fa, abbiamo iniziato un percorso simile proprio con la pasta, segmento in cui oggi siamo leader di mercato”.

La seconda operazione tocca invece Ferrero che ha annunciato l’acquisizione di Wells, la più grande azienda familiare di gelati al mondo, con una produzione pari a oltre 200 milioni di galloni all’anno, titolare, tra gli altri, dei marchi Blue Benny, Blue Ribbon Classics, Bomb Pop e Halo Top.

Il Gruppo di Alba ha fatto sapere che Wells rimarrà un’azienda autonoma continuando a operare attraverso i propri uffici a Le Mars (Iowa) e attraverso gli stabilimenti di Le Mars, Henderson (Nevada) e Diunkirk (New York). Questa operazione – si legge in una nota della società – consolida il programma di espansione del Gruppo Ferrero in Nord America dopo le acquisizioni gestite con successo di Fannie May (2017), dell’ex business dolciario di Nestlé in US e delle attività di biscotti e snack alla frutta di Kellogg (2018). Un trittico completato poi con il contributo delle aziende affiliate, tra le quali va segnalata Ferrara Candy Company (2017), produttore e leader del mercato statunitense delle caramelle con i suoi marchi Nerds, Trolli, Sweet-tarts e Black Forest.

L’acquisizione di Wells rappresenta “una partnership vincente – commenta Giovanni Ferrero, Presidente Esecutivo del Gruppo Ferrero – che unisce esperti di gelato e campioni del settore dolciario”. Una partnership che, dicono ad Alba, punta sviluppare la forza dell’essere un tutt’uno e a sfruttare il nuovo posizionamento per crescere e competere nel mercato degli ice cream.

