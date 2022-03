FOOD & INNOVAZIONE/ Se Plasmon investe 20 milioni per studiare snack più sani

Rispondere ai bisogni emergenti dei genitori nella ricerca di snack sempre più sani. Questo l’obiettivo alla base dell’investimento da 20 milioni di euro stanziato da Plasmon per potenziare tecnologia e soluzioni innovative nel proprio storico stabilimento di Latina. Sotto la lente, spiega Pasquale Califano, Direttore dello stabilimento, ci sarà soprattutto “la produzione delle merende Plasmon Nutrimune che rappresentano il punto più alto della ricerca scientifica applicata alla nutrizione, dedicata ai più piccoli e al loro sistema immunitario”.

L’annuncio rappresenta però solo un tassello di una ben più ampia strategia che vede l’azienda impegnata a favore della salute e del benessere dell’infanzia. In questa precisa prospettiva, si pone infatti il progetto pilota che ha portato all’inaugurazione di un parco giochi dedicato ai bambini e alle famiglie della città di Latina dove divertirsi all’aperto, con un percorso e un’area giochi ideati grazie all’aiuto di esperti e psicologi per aiutare i piccoli a sviluppare il loro senso di libertà e coraggio, senza dimenticare la dimensione del divertimento.

E ancora, in questa linea si inserisce il programma stilato per l’appuntamento con l’Academy di Plasmon, in programma a Sabaudia l’8 e il 9 giugno. Una due giorni che vedrà la partecipazione di tutti i Presidenti delle Società Scientifiche di Pediatria, del Collegio Nazionale dei Direttori delle Scuole di Specialità in Pediatrie e di circa 200 Giovani Pediatri in Formazione.

Infine, va sottolineato anche il lancio della nuova visual identity del brand, rinnovata nell’ottica della trasparenza, della chiarezza e della semplicità. Tre caposaldi che confermano l’impegno dell’azienda su sicurezza e qualità. E proprio in questa prospettiva, sulle confezioni è stato inserito il Bollo/Marchio – privato e volontario – di riconoscibilità, a tutela della sicurezza degli alimenti per l’infanzia Made in Italy, realizzato con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

“Tutti noi, ciascuno per le proprie competenze – conclude spiega Luigi Cimmino Caserta, Responsabile Rapporti Istituzionali di Plasmon – Kraft Heinz – dobbiamo cogliere l’opportunità di incidere efficacemente sul piano culturale e sociale delle famiglie italiane, tutelando i più piccoli. Non dobbiamo perdere l’obiettivo comune di riuscire a offrire maggiori opportunità di salute ai bambini italiani oggi, per far sì che domani possano crescere in salute e in autonomia, grazie anche all’adozione della Dieta Mediterranea e all’eccellenza della filiera italiana. Siamo sicuri di trovare nelle istituzioni, Filiera Italia e Coldiretti che ogni giorno lavorano al nostro fianco un prezioso alleato per costruire un futuro coraggioso per i nostri bambini”.

