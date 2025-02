Football Manager 2025, FM25, è stato cancellato, gettando ovviamente nello sconforto i milioni di fan del gioco gestionale di calcio più famoso al mondo. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il riferimento è ad un videogame ormai da anni sulla scena, che permette al giocatore di vestire i panni di un allenatore ma anche di un general manager, andando quindi a scovare i migliori talenti, facendoli poi crescere, ma anche comprare altri giocatori, allenarli e via discorrendo. Niente da fare però, lo sviluppo di Football Manager 2025, FM25 è stato appunto bloccato e il motivo è semplice: la software house intende concentrarsi solo ed esclusivamente sul nuovo capitolo, FM26. Così facendo si dicono certi che il nuovo videogioco sarà come sempre un fiore all’occhiello: in ogni caso la notizia della cancellazione è di quelle drammatiche dal punto di vista videoludico.

DEEPSEEK/ “Da piazza Tienanmen a Bucha, perché ci racconta solo quello che piace alla Cina?”

Qualcosa era comunque nell’aria visto che il videogioco era stato più volte rimandato, poi ieri sera è appunto arrivato l’annuncio che ha fatto finalmente chiarezza. L’azienda che stava sviluppando FM25 ha fatto sapere che era meglio stoppare il tutto dopo “un’attenta riflessione”, concentrandosi quindi sul futuro capitolo, investendo così tutte le risorse in un “nuovo, fantastico gioco”, non limitandosi ad aggiornarne “uno vecchio”, visto che FM25 sarebbe uscito ormai a stagione inoltrata.

Apple, 5 dispositivi "low cost" in arrivo a marzo 2025/ Dal nuovo iPhone SE agli iPad

FOOTBALL MANAGER 2025, FM25, CANCELLATO: ECCO PERCHE’

Sports Interactive ovviamente si dice “molto dispiaciuta” da tale situazione, scusandosi con i fan, ed ha quindi voluto ringraziare tutti coloro che avevano già provveduto a prenotare, praticamente a “scatola chiusa”, FM25: “Ci dispiace molto avervi delusi”, anche per via del fatto del doppio posticipo della data di uscita. L’azienda ha comunque fatto sapere di aver comunicato solo ora lo stop del progetto per via di questioni legali e burocratiche che le hanno impedito di poter annullarlo prima in via ufficiale.

Nell’annunciare l’addio di FM25 viene inoltre specificato che “a causa di alcuni imprevisti”, il team di sviluppo non è riuscito a raggiungere gli obiettivi che lo stesso si era prefissato in determinate aree di gioco, e proprio per questo si era già deciso di posticipare per ben due volte l’uscita, fino a che non si è capito che il prodotto finale non sarebbe mai stato come da standard richiesti. “Siamo ancora molto lontani”. Sport Interactive spiega che avrebbero comunque potuto pubblicare Football Manager 2025 e poi aggiornarlo in seguito, “Ma non era la cosa giusta da fare”, di conseguenza non restava altro che fermare tutto e così è stato.

"DeepSeek si è ispirato all'algoritmo di Glushkov del 1985"/ Il ceo Wenfeng: "Dobbiamo molto all'URSS"