Footloose/ Video, su Italia 1 il film con Kevin Bacon (oggi, 1 gennaio 2020)

Footloose va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, mercoledì 1° gennaio 2020. Si intitola ed è un autentico classico nel suo genere, realizzato negli Stati Uniti nel 1984. La pellicola nasce da una sceneggiatura di Dean Pitchford e si avvale della produzione di Lewis J. Rachmil e Craig Zadan, del montaggio di Paul Hirsch e dei costumi di Gloria Gresham. La regia è stata invece gestita da Herbert Ross, che nel corso della sua carriera ha curato anche Provaci ancora, Sam, Goodbye amore mio!, Fiori d’acciaio e A proposito di donne. Il cast vede come protagonista principale il performer americano Kevin Bacon, che ha preso parte tra gli altri ai film Un amore rinnovato, Linea mortale, Codice d’onore, Apollo 13 e L’uomo senza ombra. Viene affiancato da Lori Singer, a sua volta famosa grazie alla serie Saranno Famosi e ai titoli Il gioco del falco, L’uomo con la scarpa rossa e F.T.W. – Fuck The World. Il parterre viene completato da Sarah Jessica Parker, John Lithgow, Dianne Wiest, Chris Penn e Frances Lee McCain.

Footloose, la trama del film

La trama di Footloose è incentrata prettamente sulle vicende di Ren, un ragazzo di Chicago che si trasferisce in una piccola città nella quale sono vietati il ballo e la musica rock. Tutto ciò perché, alcuni anni prima, due ragazzi sono deceduti dopo aver preso parte ad un concerto. Ren, invece, è un grande appassionato di musica e trova solo tanti nemici nella sua nuova località. Ha solo pochi amici, tra cui Rusty e Willard, mentre tutti gli altri lo considerano una persona senza morale che non sa cogliere la moralità del paesino in cui ormai vive. La bella Ariel, figlia del reverendo locale, si innamora di lui anche per contrastare il padre, diventato un simbolo di bigottismo. Ariel fa in modo che Ren venga autorizzato a realizzare il ballo di fine anno presso un magazzino ai confini della città. La situazione si fa ancora più intricata quando un gruppo di cittadini brucia diversi libri della biblioteca scolastica. Il reverendo, a questo punto, si rende conto che il proibizionismo non è la scelta migliore e decide di garantire ai giovani la libertà di crescere e di fare le proprie esperienze.

Il trailer di Footloose





