Anticipazioni Forbidden Fruit della prossima settimana, 21-25 luglio: Kemal confessa a Yildiz il suo amore

Puntata dopo puntata entrano sempre più nel vivo le trame della nuova dizi turca di Canale 5 Forbidden Fruit del daytime. E dalle anticipazioni Forbidden Fruit per la prossima settimana, da lunedì 21 a venerdì 25 luglio 2025, si scopre che non mancheranno i colpi di scena e gli intrighi ma ci sarà anche tanta paura per la sorte del giovane Erim, figlio di Ender, che avrà un malore. Andando con ordine Kemal sarà ancora innamorato Yildiz e rivelerà a Zeynep tutto il suo amore.

L’uomo confesserà alla donna di amare ancora la sorella e di credere che la sua vicinanza con Halit non sia dettata da un vero sentimento di affetto e stima ma solo per puro interesse. Zeynep rimarrà della sua e Yildiz continuerà la relazione con Halit mentre Kemal le prometterà di starle lontano e continuerà il suo doppio gioco con Ender. Nel frattempo ci sarà un confronto anche tra Kemal e Yildiz. Le anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit rivelano che Kemal chiederà alla giovane di fuggire insieme.

Forbidden Fruit, anticipazioni settimanali da lunedì 21 a venerdì 25 luglio 2025: Erim si sente male e finisce in ospedale

E poi ancora dalle anticipazioni Forbidden Fruit della settimana dal 21 al 25 luglio 2025 si scopre che Yildiz deciderà di restare con Halit almeno finché Kemal non sarà in grado di garantire un futuro stabile a lei e a Zeynep, mentre Ender continuerà a tramare alle sue spalle per screditarla. Alihan regalerà a Zeynep una collana a forma di ali d’angelo, ma lei continuerà a temere per la loro relazione, soprattutto dopo i commenti sarcastici della madre Asuman sul suo conto.

Dalle anticipazioni Forbidden Fruit, infine, si apprende che Ender organizzerà un finto invito alla cerimonia di incoronazione del re della repubblica di Lombeliko, al solo scopo di umiliare Yildiz pubblicamente, ma i suoi piani andranno diversamente e la ragazza guadagnerà popolarità sui social proprio grazie all’episodio. Ed infine ci sarà un colpo di scena drammatico: il giovane Erim avrà un malore a scuola dopo essere stato deriso dai compagni per l’ignoranza di Yildiz, portato in ospedale e sotto osservazione, farà preoccupare tutta la sua famiglia.