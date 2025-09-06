Anticipazioni Forbidden Fruit settimanali 8-12 settembre 2025: le prossime puntate su Canale 5 promettono colpi di scena clamorosi!

Una nuova serie turca che sta infiammando la curiosità degli appassionati; le anticipazioni Forbidden Fruit settimanali sono il fulcro della curiosità dei telespettatori e ciò che accadrà nelle prossime puntate – dall’8 al 12 settembre 2025 – rischia di minare tutte le convinzioni non solo dei fan della serie ma direttamente dei protagonisti. L’attenzione è tutta su Yildiz e la notizia della gravidanza; saranno in pochi a gioire per quello che dovrebbe essere un lieto evento.

Erim non prende affatto bene la notizia della gravidanza di Yildiz… Anticipazioni settimanali Forbidden Fruit 8-12 settembre 2025

Le anticipazioni settimanali Forbidden Fruit, 8-12 settembre 2025, partono dalla gravidanza di Yildiz che ormai è tutt’altro che un segreto. Halit ha deciso di mettere al corrente della situazione anche Lila, Zehra ed Erim e ovviamente la reazione di tutti, in particolare di quest’ultimo, non è delle migliori. Nel frattempo, proprio Emir e Lila si frequentano in gran segreto e la situazione potrebbe avere delle serie ripercussioni sul lavoro. Alihan è furibondo e sarà Zeynep a cercare di riportare tutti all’ordine.

Fari puntati su Zeynep, pronta ad un incontro con Zerrin e non solo ma che in realtà si rivela tutt’altro che un’uscita piacevole. La realtà si rivela presto simile ad una vera e propria imboscata dato che tra i presenti c’è anche Nuran, la madre di Hira. La tensione salirà immediatamente alle stelle quando metterà Zeynep alle strette incolpandola del licenziamento della figlia.

Anticipazioni Forbidden Fruit settimanali 8-12 settembre 2025: Ender ha un piano diabolico!

Le anticipazioni Forbidden Fruit settimanali 8-12 settembre 2025 proseguono con Ender che si aggiunge alla lista di coloro che non accettano l’idea che Yildiz sia incinta. Nel suo caso, si tratta di una notizia che potrebbe arginare la possibilità di ristabilire il rapporto con Halit. La sua reazione, tra l’altro, è tra le più subdole e terrificanti; non si limiterà a dimostrare il suo dissenso ma inizierà a meditare sulla possibilità di escogitare un piano affinché Yildiz perda il bambino!

Tutto secondo i piani; Ender finge un mancamento e, arrivata in ospedale, tenta di mettere le mani sui documenti medici di Yildiz; riuscirà davvero a porre fine alla gravidanza? Nel frattempo, un colpo di scena arriverà grazie ad Halit che si dimostrerà stufo dei modi di fare, spesso loschi, che rischiano di minare anche la sua credibilità.