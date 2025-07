Anticipazioni Forbidden Fruit della prossima settimana dal 14 al 18 luglio 2025: Ender contro Zeynep e Yildiz

Anticipazioni Forbidden Fruit, puntate della prossimasettimana 14-18 luglio: Ender gelosa di Yildiz

Stanno entrando sempre più nel vivo le trame di Forbidden Fruit, la nuova dizi turca di Canale5 che vede per protagoniste due sorelle una l’opposto dell’altra. E dalle anticipazioni Forbidden Fruit della prossima settimana (14-18 luglio 2025) si scopre che non mancheranno i colpi di scena. Alihan inviterà a cena Zeynep a casa sua e la giovane accetterà. Alihan cercherà di conoscerla meglio e scoperto che è interessata al Tunnel di Tito e Cevil, deciderà di farle una sorpresa e portarla li. Nel frattempo Yildiz verrà assunta da Halit e ciò scatenerà la gelosia di Ender. E non è tutto perché quest’ultima entrerà di nascosto a casa dell’ex marito e verrà assalita dalla nostalgia ricordando i bei momenti vissuti insieme. In seguito incontrerà Zehra in una festa di compleanno e tra le due donne ci sarà un violento scontro.

Le anticipazioni Forbidden Fruit settimanali dal 14 al 18 luglio 2025 svelano che Yildiz inizierà a sedurre il suo capo Halit e quest’ultimo nonostante Ender cercherà di mettere in cattiva luce la donna, crederà a Yildiz. Tuttavia Ender e Yildiz saranno sempre più rivali con la prima che cercherà il punto debole per coprirla e metterla alle strette e infatti scoprirà che Yildiz voleva sposare Metin e che la sorella Zeynep si frequenta con Alihan a questo punto, durante una cena, dirà a tutti che le due donne mirano a sposarsi con uomini ricchi e potenti e che hanno progettato un piano nei minimi dettagli a tal proposito. Tuttavia sia Alihan che Halit continueranno a credere alle due sorelle.

Forbidden Fruit, anticipazioni settimana 14-18 luglio 2025: durissimo scontro tra Ender e Zeynep

Nella corso delle puntate della settimana dal 14 al 18 luglio 2025 di Forbidden Fruit, dalle anticipazioni si scopre che al centro delle trame ci sarà il durissimo scontro tra Ender e Zeynep. L’ex moglie di Alihan accuserà la donna di essere un’arrivista e che è colpa della sorella se il suo matrimonio è finito. La donna sarà un fiume in piena e continuerà a screditare le due e sarà Alihan a bloccarla dicendo che se il loro matrimonio è naufragato Zeynep non ha nessuna responsabilità o colpa. Le due rivali, tuttavia, arriverà una terza incomoda: Ezra una donna d’affari bella ed elegante che farà girare la testa ad Halit e la reazione di quest’ultimo sarà spiazzante. L’appuntamento con la dizi turca è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa su Canale 5.