Foreign fighter italo-marocchino catturato/ Arrestato in Siria combattente Isis

Un foreign fighter dell’Isis, di origini italo-marocchine, è stato arrestato in Siria dalla polizia italiana. Samir Bougana, il 25enne finito in manette, è fortemente sospettato di aver combattuto prima con le milizie vicine ad Al Qaeda, e poi con lo Stato Islamico, e su di lui, come scrive l’edizione online di Repubblica, pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l’accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. L’indagine nei suoi confronti da parte delle forze dell’ordine del belpaese era scattata nel 2015, avviata dalla procura di Brescia, e secondo quanto emerso, il foreign-fighter aveva raggiunto le zone di guerra nel 2013, partendo dalla Germania: qui si era trasferito dall’Italia, e si era radicalizzato dopo essere entrato in contatto con alcuni ambienti integralisti islamici.

FOREIGN FIGHTER ITALO-MAROCCHINO CATTURATO

Una volta scoperto è scattata la segnalazioni all’Antiterrorismo della polizia italiana da parte delle autorità tedesche, con le forze dell’ordine di Berlino che hanno avviato nel frattempo un’indagine nei confronti della moglie di Bougana, di origini turche anch’essa trasferitasi in Siria. In seguito sono scattati gli approfondimenti da parte della Digos di Mantova e poi da quella di Brescia, e dopo quattro lunghissimi anni il combattente è stato arrestato. All’operazione hanno partecipato anche gli agenti americani dell’Fbi, il Federal Bureau of Investigation, che sono stati sempre in contatto con le forze curdo-siriane, a cui lo stesso Bougana si era arreso durante l’agosto dello scorso anno. Fondamentale anche il contributo degli uomini dell’Aisa, l’Agenzia per la sicurezza esterna, nonchè della Farnesina. Alle ore 12:00 di stamane, presso il palazzo di giustizia di Brescia, alla presenza del procuratore locale e di altri autorevoli rappresentanti delle forze dell’ordine, si terrà una conferenza stampa in cui verranno resi noti ulteriori dettagli sull’operazione che ha portato all’arresto di un pericoloso foreign fighter di origini italo-marocchine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA