Foresta Amazzonica, allarme incendi Brasile 2019/ Oltre 72.000, l’Onu “preoccupati”

E’ allarme incendi nella Foresta Amazzonica. Nel 2019 la foresta brasiliana sta bruciando come non mai, con migliaia di ettari andati in fumo nel giro di meno di otto mesi. Una situazione apocalittica che sta facendo preoccupare e non poco gli ambientalisti, convinti che da quando il nuovo presidente Jair Bolsonaro si sia insidiato, i roghi siano aumentati, favoriti proprio dalla nuova politica del numero uno verdeoro. Lo stesso rimanda al mittente le accuse puntando invece il dito nei confronti delle Ong: “Per quanto riguarda gli incendi in Amazzonia – le parole di Bolsonaro riportate da Euronews – ho l’impressione che potrebbero essere stati appiccati dalle ONG, perché abbiamo tolto loro tanti soldi. Quali sono le loro intenzioni? Creare problemi al Brasile?”. Fino ad oggi in Brasile si sono verificati ben 72000 diversi incendi, un aumento superiore all’80% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2018.

AMAZZONIA, RECORD DI INCENDI NEL 2019

Secondo gli ambientalisti, agricoltori e contadini sarebbero stati incoraggiati a bonificare i terreni, abbattendo gli alberi, di modo da poter disporre di campi dove coltivare e allevare il bestiame. Il governo sembrerebbe quindi incentivare uno sviluppo economico dell’Amazzonia, ma in maniera non eco-sostenibile. “Bolsonaro è un irresponsabile – dicono le associazioni di protesta – deve dimostrare quello che dice: cioè che le associazioni ambientaliste stanno appiccando incendi in Amazzonia”. Preoccupato anche l’Onu, come fa chiaramente capire Stephane Dujarric, portavoce del Segretario Generale Antonio Guterres: “La deforestazione in Amazzonia e’ una questione di grande preoccupazione per noi – afferma – le foreste nel mondo giocano un ruolo enorme nel tentativo di mitigare gli effetti del riscaldamento climatico”. Uno dei numerosi incendi verificatisi negli ultimi giorni ha addirittura oscurato la metropoli di San Paolo, che dista circa 3000 chilometri dall’epicentro dei focolai, con annesso blackout di un’ora. Lo stato più colpito resta quello del Mato Grosso, con più di 13000 incendi.

