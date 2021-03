Forever young/ Video, su Rete 4 il film con Fabrizio Bentivoglio (oggi, 21 marzo)

Forever young va in onda oggi, domenica 21 marzo, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di un titolo cinematografico del 2016 nato da un soggetto di Fausto Brizzi, Marco Martani ed Edoardo Falcone, che hanno curato anche la sceneggiatura. La produzione è stata affidata a Wildside, con distribuzione di Medusa Film, musiche di Bruno Zambrini, scenografia di Maria Stilde Ambruzzi e montaggio di Luciana Pandolfelli. Della regia se n’è occupato Fausto Brizzi, vincitore nel 2006 di un David di Donatello come miglior regista esordiente e apprezzato per Notte prima degli esami, Ex, Maschi contro femmine, Poveri ma ricchi e i relativi sequel. Protagonista è l’interprete milanese Fabrizio Bentivoglio, vincitore di due David di Donatello per Testimone a rischio e Del perduto amore e di due Nastri d’argento grazie a due cortometraggi e a Il capitale umano. Viene affiancato dalla romana Sabrina Ferilli, a sua volta candidata quattro volte al David per La bella vita, Tutta la vita davanti, La grande bellezza e Io e lei. Il cast comprende anche Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale Petrolo, Lorenza Indovina, Nino Frassica e Luisa Ranieri.

Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna/ Su Italia 1 il film con J.Depp

Forever young, la trama del film

La trama di Forever Young si incentra sulla figura dell’avvocato Franco, molto appassionato di sport. Mentre gioca a tennis, riceve dal medico il consiglio di portare a termine l’attività fisica e lo promette a sua figlia Marta e al genero Lorenzo. Tuttavia, quest’ultimo lo scopre mentre si prepara in visto di una maratona e manifesta l’intento di dirlo a Marta, ma Franco riesce a fermarlo in tempo e gli promette di fare tutto ciò che lui vuole.

Il comandante del flying moon/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Franco induce Lorenzo a candidarsi come primo violino della sua orchestra, ma l’audizione viene fissata in contemporanea con la maratona. Franco rinuncia alla corsa per amore del suo nipotino e i due vanno all’audizione, anche se Lorenzo non riesce a superarla. Nel frattempo, Angela e Sonia gestiscono un centro benessere a Roma. La prima è single, mentre la seconda è divorziata con un figlio e ama godersi la vita.

Angela si innamora di un ventenne, ma scopre che si tratta di Luca, il figlio di Sonia, e lo lascia. Intanto, entra in scena Diego, DJ radiofonico divorziato da Sonia. Viene avvertito dal suo datore di lavoro che sarà coadiuvato da Nick, un giovanissimo youtuber aggressivo. Diego se ne va dalla sua radio e insulta Nick sotto falso nome, prima che venaa riassunto. Alla guida della radio di Diego c’è Giorgio, che vive con 22enne di nome Marika. Si rende conto di avere molto in comune con la fisioterapista Stefania e se ne innamora, ma senza rivelarle di stare con Marika. Quest’ultima diventa casualmente amica di Stefania, che però scopre in qualche modo che Giorgio non è single e lo lascia solo in una festa.

I signori della truffa/ Su Rete 4 il film con Dan Akroyd (oggi, 21 marzo 2021)

Video, il trailer del film Forever Young





© RIPRODUZIONE RISERVATA