Formaggi nei ristoranti, firmato protocollo Afido-Fipe/ “Così valorizzeremo il prodotto”

Per valorizzare al meglio i formaggi nei ristoranti, è stato siglato il protocollo d’intesa presentato ieri al Cibus di Parma, sottoscritto dall’Afido, associazione dei formaggi italiani a denominazione d’origine protetta e a indicazione geografica protetta, e dalla Fipe, federazione italiana dei pubblici esercizi appartenente alla Confcommercio. Si tratta di un’intesa che, come scrive Gambero Rosso, ha una durata di due anni, e che permette ai ristoratori di applicare le prime linee guidA per tutelare e soprattutto valorizzare i prodotti caseari.

Milena Santirocco/ Dall'incontro con l'esorcista al malocchio: tutti i misteri del giallo

All’evento era presente anche il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, che parlando con Gambero Rosso ha voluto smentire alcune fake news circolanti nelle ultime settimane circa l’imposizione ai ristoratori di piatti a base di formaggio: «Voglio smentire tutte queste fake news che giravano sulla obbligatorietà dei formaggi nei menù – le parole – ma voglio sostenere che il Governo aveva sollecitato le due associazioni che oggi hanno sottoscritto il protocollo». Stando a quanto fa sapere il portale, con le nuove linee guida si punta a tre obiettivi principali a cominciare dal comunicare maggiori informazioni agli stessi ristoratori sui formaggi; secondariamente si punta a guidare li stessi facendo in modo che valorizzano i prodotti, e terzo, si ha l’obiettivo di supportare i consorzi di tutela, nonché le tradizioni e i territori.

DIRETTA SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI, SANTA MESSA 8 MAGGIO 2024/ Streaming video: la preghiera del Papa

FORMAGGI NEI RISTORANTI, FIRMATO PROTOCOLLO AFIDO-FIPE: 21 I FORMAGGI CERTIFICATI

Nel vademecum sono indicati in particolare 21 formaggi certificati per cui è segnalata la corretta denominazione nei menu, quindi la descrizione delle loro caratteristiche, nonché le modalità su come conservarli. Inoltre sono presenti anche consigli degli chef su impiattamento e mantenimento delle proprietà del formaggio. Non va dimenticato che i formaggi sono il prodotto italiano più utilizzato nei ristoranti all’estero per preparare i piatti, subito dopo il vino. Dopo i formaggi troviamo olio, pasta e salumi.

Testo integrale Supplica alla Madonna di Pompei 2024/ Preghiera del beato Bartolo Longo a Regina del Rosario

Aldo Mario Cursano, vice presidente vicario Fipe-Confcommercio, ha spiegato, presentando il protocollo, che grazie allo stesso si forniranno ai ristoratori tutti quegli strumenti idonei necessari per dotarsi di prodotti di alta qualità, ma soprattutto ai consumatori, che avranno “la certezza di consumare cibo eccellente e di provenienza certificata”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA