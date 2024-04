Formazioni Arsenal Bayern/ Quote: ancora qualche dubbio (Champions League, 9 aprile 2024)

Le probabili formazioni di Arsenal Bayern cosa ci dicono? Innanzitutto, il match d’andata dei quarti di finale di Champions League che potremo ammirare stasera, martedì 9 aprile 2024, si annuncia davvero affascinante all’Emirates Stadium. Da una parte ecco l’Arsenal di Mikel Arteta, che sta riportando i Gunners a livelli di eccellenza assoluta dopo anni meno esaltanti: in Champions League ad esempio l’approdo ai quarti dei finale, sebbene raggiunti solo ai calci di rigore contro il Porto, mancava dal 2010; in Premier League invece è meravigliosa la lotta a tre per la conquista del titolo nazionale con Liverpool e Manchester City.

Classifica Premier League, lotta per il campionato/ Liverpool primo, inseguono Arsenal e City (5 aprile 2024)

Il Bayern Monaco dal canto suo si sta rassegnando all’idea di dover abdicare in Bundesliga dopo oltre un decennio di dominio consecutivo, ma in Champions League rimane una corazzata e anzi il fatto di poter dare alla Coppa tutta l’attenzione (come l’Arsenal non può fare) potrebbe essere un elemento in favore dei bavaresi. Naturalmente, prima ancora della partita d’andata, queste sono tutte ipotesi e supposizioni, allora forse è meglio scoprire le probabili formazioni di Arsenal Bayern per cercare di capire quali potrebbero essere le mosse di Arteta e del suo collega Thomas Tuchel.

Diretta/ Manchester City Arsenal (risultato finale 0-0): reti bianche (Premier League, 31 marzo 2024)

IL PRONOSTICO E LE QUOTE PER ARSENAL BAYERN

Prendiamoci però una breve pausa prima di esaminare nel dettaglio le probabili formazioni Arsenal Bayern. Chi può essere il favorito stasera? Le quote dell’agenzia Snai ci dicono che, almeno per l’andata, il fattore campo dovrebbe aiutare i Gunners, infatti il segno 1 è proposto a 1,75, mentre poi si sale a quota 4,00 per il pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio per chi invece crederà nel successo in trasferta del Bayern Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL BAYERN: SCOPRIAMO CHI POTREBBE GIOCARE STASERA

LE DECISIONI DI ARTETA

Per capire le mosse di Arteta circa le probabili formazioni di Arsenal Bayern, indichiamo innanzitutto che il 4-3-3 è il modulo di riferimento per i Gunners. In porta giocherà Raya, mentre in difesa sembrano certi del posto White, Saliba e Gabriel, con un possibile ballottaggio a sinistra fra Tomiyasu e Zinchenko; proseguiamo poi con Odegaard, Jorginho e Rice, anche se potrebbe sperare in una maglia a centrocampo pure Smith Rowe; infine, indichiamo nel tridente offensivo degli inglesi Martinelli, Havertz e Trossard come titolari che ci attendiamo per l’Arsenal, con Sara che resta tuttavia a sua volta un nome validissimo.

DIRETTA/ Arsenal Porto (risultato finale 2-0 d.c.r.): passano i Gunners! (oggi 12 marzo 2024)

LE INDICAZIONI DI TUCHEL

Passiamo agli ospiti: per Thomas Tuchel che cosa ci proporranno le probabili formazioni di Arsenal Bayern? Possiamo considerare il 4-2-3-1 come modulo di riferimento per i bavaresi: Ulreich in porta a causa dei problemi di Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier e Davies potrebbero comporre la difesa, nella quale Mazraoui a destra potrebbe essere l’alternativa numero 1; in mediana la certezza sembra essere Goretzka, mentre Laimer e Kimmich potrebbero giocarsi l’altra maglia. Infine ipotizziamo Sané, Müller e Musiala alle spalle di Kane: questo potrebbe essere il reparto offensivo del Bayern Monaco, schierato secondo il modulo 4-2-3-1, evidentemente qui è Coman il nome principale come alternativa, che sia dall’inizio oppure a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL BAYERN: IL TABELLINO

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard. All. Arteta

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, de Ligt, Dier, Davies; Goretzka, Laimer; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel.











© RIPRODUZIONE RISERVATA