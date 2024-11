PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA JUVENTUS: CHI GIOCA STASERA IN INGHILTERRA?

Con le probabili formazioni Aston Villa Juventus ci avviciniamo alla partita di stasera per la quinta giornata di Champions League. I bianconeri di Thiago Motta devono fare purtroppo i conti con un’infermeria abbastanza popolata, per cui saranno particolarmente delicate le scelte dell’allenatore della Juventus, che avrebbe bisogno di una scossa dopo la modesta partita di sabato contro il Milan (anche se il pareggio in trasferta non è stato male) e un punto nelle ultime due uscite in Champions League, cioè quello ottenuto con il pareggio sul campo del Lille.

Gli inglesi sono avanti due lunghezze in classifica, anche se pure l’Aston Villa è reduce da una sconfitta sul campo del Bruges che è stata una frenata inattesa dopo le prime tre vittorie consecutive in Champions League, compresa quella contro il Bologna. Sfida che richiama gli anni Ottanta, quando Villans e Vecchia Signora vinsero una Coppa dei Campioni per parte, adesso però naturalmente ci interessa l’attualità e allora scopriamo che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni Aston Villa Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE: QUADRO INCERTO

In realtà come sempre accompagniamo le probabili formazioni Aston Villa Juventus al pronostico con le quote Snai. I padroni di casa inglesi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, mentre il segno 2 per la vittoria esterna della Juventus varrebbe 3,20, valore quasi identico alla quotazione per il segno X, indicato a 3,25 volte la posta in palio in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA JUVENTUS

ECCO COSA POTREBBE FARE UNAI EMERY

Le probabili formazioni Aston Villa Juventus ci indicano il 4-2-3-1 come modulo tattico di riferimento per Unai Emery, l’allenatore spagnolo della squadra inglese. Quanto ai nomi dei titolari, si può cominciare sicuramente dal portiere campione del Mondo argentino Martinez; davanti a lui, ci aspettiamo la difesa a quattro formata da Cash, Konsa, Torres e Digne per i Villans; come sempre con questo modulo, sarà importante il ruolo in mediana di Barkley e Tielemans; giungiamo infine al reparto offensivo inglese, con Bailey, Rogers e McGinn che dovrebbero agire dal primo minuto sulla linea della trequarti, alle spalle del centravanti Watkins.

MODULO SPECULARE PER THIAGO MOTTA

Tatticamente dovrebbe essere una sfida speculare, il 4-2-3-1 infatti è previsto anche per i bianconeri di Thiago Motta nelle probabili formazioni Aston Villa Juventus. Sappiamo che ci sono problemi che potrebbero causare difficoltà soprattutto in attacco, mentre in difesa ecco Di Gregorio e davanti a lui probabilmente Savona ad aprire come terzino destro la linea a quattro con i due centrali Kalulu e Gatti, più Cambiaso a sinistra; ecco poi Locatelli e Thuram che sono favoriti nella coppia a centrocampo; infine, di necessità virtù là davanti, con la giovane ala destra Conceição, nel cuore della trequarti Koopmeiners, gioventù anche a sinistra grazie a Yıldız ed infine Weah che dovrebbe agire come prima punta, anche se le sue caratteristiche non sono come quelle di papà George.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA JUVENTUS: IL TABELLINO

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Unai Emery.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yıldız; Weah. All. Thiago Motta.