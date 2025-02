PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA: QUALI MOSSE PER LA COPPA ITALIA?

Le probabili formazioni Atalanta Bologna accendono i riflettori sullo stuzzicante quarto di finale di Coppa Italia in programma stasera a Bergamo. Per la Dea, dopo tre finali perse, vincere la Coppa Italia potrebbe essere un obiettivo anche per una sorta di rivincita, anche se Gian Piero Gasperini deve dosare bene le forze pensando anche ai playoff di Champions League. D’altronde ormai l’Atalanta è specialista nel fare benissimo in tutte le competizioni, che onora sempre nel migliore dei modi, quindi siamo curiosi di scoprire i nomi dei titolari per stasera.

Calciomercato Atalanta News/ Torna di moda O'Riley! (3 febbraio 2025)

Situazione in parte simile ma anche con differenze per Vincenzo Italiano nelle probabili formazioni Atalanta Bologna: i rossoblù sono a loro volta reduci da una storica partecipazione in Champions League, che però si è chiusa ai gironi. Da qui in poi quindi gli emiliani potrebbero avere più energie da spendere, sia in un campionato nel quale il Bologna sta nuovamente facendo molto bene, ma senza dimenticare la Coppa Italia, che in fondo potrebbe essere la chance per rimettere un trofeo in bacheca dopo 51 anni di digiuno.

Calciomercato Bologna News/ Pedrola, affare fatto. Iling-Junior al Middlesbrough (3 febbraio 2025)

OSSERVIAMO PRONOSTICO E QUOTE

Prima però il consueto accenno al pronostico su Atalanta Bologna secondo le quote Snai. Favoriti i nerazzurri, con il segno 1 a 1,73; con un pareggio si toccherebbe quota 3,85; infine, un successo esterno del Bologna porterebbe 4,50 volte la posta sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA

GASPERINI LANCIA MALDINI?

Rotazioni necessarie soprattutto per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni Atalanta Bologna. Le prossime settimane saranno infatti (come ormai al solito) fitte di impegni per la Dea, nella quale stasera il portiere dovrebbe essere Rui Patricio; i veterani Toloi e Djimsiti dovrebbero trovare posto insieme a Holm davanti al portoghese nella difesa a tre, mentre il Palestra e Zappacosta dovrebbero essere i due esterni titolari al fianco di De Roon ed Ederson, i quali quindi potrebbero sfuggire al turnover. In attacco la notizia è che la Coppa Italia potrebbe essere l’occasione per lanciare da titolare il nuovo acquisto Maldini (altrimenti vedremo Retegui), con Brescianini insieme a uno tra Pasalic e De Ketelaere sulla trequarti.

Calciomercato Serie A News/ Tutte le trattative dell’ultimo giorno, da Kouamé a Balotelli (03 febbraio 2025)

BALLOTTAGGIO IN AVANTI PER ITALIANO

Anche Vincenzo Italiano arriva da un periodo intenso, però da qui in poi il calendario del Bologna sarà più leggero e staremo a vedere se ciò darà maggiore significato alla Coppa Italia fin dalle probabili formazioni Atalanta Bologna. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 con Ravaglia tra i pali, protetto dalla retroguardia a quattro formata da destra a sinistra da Holm, Beukema, Lucumì e Miranda; imprescindibile nel cuore della mediana il grande ex Freuler, che oggi potrebbe essere affiancato da Moro; sulla trequarti, con Orsolini ancora ko, dovrebbero agire dal primo minuto Ndoye, Odgaard e Dominguez da destra a sinistra, mentre Dallinga potrebbe essere favorito su Castro per la maglia da centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Brescianini; Maldini. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.