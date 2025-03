PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: A BERGAMO PER LO SCUDETTO!

Ci apprestiamo a leggere le probabili formazioni Atalanta Inter, certamente il big match nella 29^ giornata di Serie A 2024-2025: è una partita che, alle ore 20:45 di domenica 16 marzo, rappresenta una vera e propria sfida scudetto perché la Dea, grazie alla roboante vittoria sulla Juventus arrivata in trasferta, ha confermato di essere assolutamente in corsa per il tricolore e infatti arriva a questo appuntamento con la possibilità di agganciare la Beneamata, potendone eventualmente sfruttare la stanchezza per l’impegno di Champions League, non troppo probante ma che ha comunque fatto lasciare sul campo qualche energia agli uomini di Simone Inzaghi.

Video Genoa Atalanta Primavera (0-2)/ Gol e highlights: chiude Simonetto con un calcio rigore! (9 marzo 2025)

L’Inter però proprio per questo è galvanizzata, perché ha raggiunto i quarti e adesso attende la sfida al Bayern Monaco per sognare ancora; nel frattempo non molla un centimetro in campionato, come ha dimostrato nella vittoria in rimonta contro il Monza. Dunque assisteremo a una partita vera qui al Gewiss Stadium, partita in cui forse un pareggio servirebbe a poco ad entrambe; vedremo quello che succederà sul terreno di gioco, nel frattempo noi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare questa sera, quindi prendiamoci del tempo utile per andare a leggere quelle che sono le probabili formazioni Atalanta Inter.

Moviola della Serie A, ventottesima giornata/ Il rigore per l'Atalanta, episodi di Napoli e Inter

PRONOSTICO E QUOTE ATALANTA INTER

Equilibrio di fondo e anche di più, ma la lettura delle probabili formazioni Atalanta Inter ci dice comunque di una Dea leggerissimamente favorita, visto che il segno 1 per la sua vittoria vale 2,60 volte la giocata contro il 2,80 che regola invece il segno 2, sul quale dovrete ovviamente puntare per il successo dell’Inter. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,10 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

LE SCELTE DI GASPERINI

DIRETTA/ Juventus Atalanta (risultato finale 0-4): poker di Lookman! (9 marzo 2025)

Anche Gian Piero Gasperini deve fare i conti con gli infortuni nelle probabili formazioni Atalanta Inter, non recupera Posch e si è fermato anche Cuadrado, partito titolare contro la Juventus. In difesa dovremmo allora vedere lo stesso assetto di domenica scorsa: Djimsiti e Kolasinac ai lati di Hien con Carnesecchi in porta, la Dea si presenta nella migliore versione possibile e questo significa formare una coppia di centrocampo con De Roon e Ederson, mentre Zappacosta si tiene la maglia sulla corsia mancina e Bellanova rientra come titolare a destra.

Per quanto riguarda l’attacco, Retegui è il capocannoniere della Serie A e si spera soprattutto in lui per scardinare la difesa dell’Inter, ma bisogna fare attenzione anche alla forma di Lookman che ha reagito nel migliore dei modi al rigore sbagliato in Champions League con annesse critiche da parte di Gasperini, al fianco del nigeriano tutto porta a pensare che il titolare sarà De Ketelaere ma dalla panchina potrà eventualmente essere utile Pasalic, uno che è in grado di fare più ruoli e dunque potrebbe dare una mano anche alla zona mediana, ma vedremo come si metterà la gara.

LE RISPOSTE DI INZAGHI

Chi recupera Inzaghi per domenica sera? Con le probabili formazioni Atalanta Inter scopriamo che gli indisponibili restano gli stessi: fuori, salvo controndicazioni, Dimarco e Darmian come Zielinski, in difesa dovremmo avere Acerbi che prende nuovamente il posto dell’acciaccato De Vrij – titolare in Champions League, ma poi non schierato per un problema nel riscaldamento – con lui dovrebbero esserci Pavard e l’ex Alessandro Bastoni mentre il portiere sarà naturalmente Sommer, che sembra aver recuperato nel migliore dei modi dall’infortunio.

Ecco poi che sulle corsie le scelte sono sostanzialmente obbligate: Dumfries si piazza a destra con Carlos Augusto nuovamente a sinistra, difficile vedere la sperimentazione con Bastoni che fa il quinto perché Inzaghi, se può, si fida di quello che conosce meglio. Calhanoglu ci sarà e giocherà come playmaker, si rivede titolare anche Barella mentre Mkhitaryan è instancabile e infatti è partito dal primo minuto anche contro il Feyenoord, infine ecco la coppia d’attacco che naturalmente sarà formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con Arnautovic e Taremi che potrebbero dire la loro nel secondo tempo qualora chiamati in causa.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Zappacosta; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi