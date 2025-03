PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO ROMA: CHI GIOCA AL SAN MAMES?

Andiamo adesso allo studio delle probabili formazioni Athletic Bilbao Roma, la delicatissima partita che alle ore 18:45 di giovedì 13 marzo si gioca per il ritorno degli ottavi di Europa League 2024-2025: una sfida nella quale i giallorossi hanno il vantaggio portato in dote dal gol di Shomurodov all’ultimo istante, un margine assolutamente importante che andrà difeso con le unghie e con i denti da una squadra che settimana dopo settimana sta entrando sempre più in forma e in campionato è tornata a credere nell’Europa grazie al gol con cui Matias Soulé ha affondato l’Empoli dopo 30 secondi, ma che questa sera si troverà a giocare in un ambiente molto caldo.

L’Athletic Bilbao può sicuramente contare sull’effetto San Mamès ed è una squadra che quando conta sa esaltarsi; già all’andata aveva messo in mostra le sue qualità e ha sicuramente tutto per volare ai quarti di Europa League, come detto però la Roma è una squadra molto diversa da quella che arrancava all’inizio della stagione e sta confermando di poter vincere il trofeo. Questo lo scopriremo, adesso parliamo giustamente del presente e valutiamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni Athletic Bilbao Roma.

QUOTE E PRONOSTICO ATHLETIC BILBAO ROMA

Baschi favoriti in Athletic Bilbao Roma, almeno questo indicano le quote fornite dalla Snai sulla partita: abbiamo il segno 1 per la vittoria della squadra di casa che vale 1,85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, il segno X che regola l’ipotesi del pareggio ha una quota corrispondente a 3,55 volte la vostra giocata e infine ecco il segno 2 sul quale puntare per il successo della Roma, che garantisce una vincita equivalente a 4,10 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO ROMA

LE SCELTE DI VALVERDE

Piove sul bagnato per Ernesto Valverde, perché leggendo le probabili formazioni Athletic Bilbao Roma scopriamo che lo squalificato Yeray Alvarez e Vivian non saranno della partita ma rischia anche Sancet, in panchina una settimana fa ma poi non impiegato in campionato, anche se forse per misure precauzionali. In sua assenza sarà Unai Gomez a giocare sulla trequarti, in difesa coperta cortissima e Aitor Paredes sicuramente titolare con al suo fianco verosimilmente Unai Nuñez, mentre sulle corsie laterali agirebbero De Marcos e Berchiche.

Dubbio in porta: il titolare è Unai Simon ovviamente, ma all’Olimpico a sorpresa ha giocato Agirrezabala che dunque rilancia la sua candidatura anche per la partita di stasera. A centrocampo le scelte di Valverde non dovrebbero cambiare: avremo allora De Galarreta a fare reparto con Jauregizar in quello che naturalmente rimane un 4-2-3-1 come modulo, scontate le scelte offensive con Iñaki Williams e Nico Williams che come sempre percorreranno le corsie laterali, Sannadi è ancora favorito su Guruzeta come centravanti.

RANIERI IL TRASFORMISTA

Claudio Ranieri ha dimostrato doti da trasformista e anche nelle probabili formazioni Athletic Bilbao Roma torna a cambiare, dopo aver dato spazio agli acquisti di gennaio contro l’Empoli si presenta al San Mamès con la formazione migliore. Ciò significa inserire Hummels al centro della difesa, con Gianluca Mancini e Ndicka ai suoi lati e a protezione di Svilar; a destra invece mancherà Zeki Celik e possiamo parlare di un ragionevole dubbio, perché all’andata Rensch ha sfilato la maglia a Saelemaekers ma per questa sera il belga dovrebbe riprendersi i gradi del titolare, Ranieri però ci ha appunto abituati alle sorprese.

Potrebbe e dovrebbe non essere così a centrocampo, dove la coppia formata da Leandro Paredes e Manu Koné è quella che offre maggiori garanzie; a sinistra naturalmente rivedremo Angeliño, che non rimane mai fuori nelle partite che contano ed è uno di quelli che hanno giocato di più in stagione. Davanti Lorenzo Pellegrini è favorito su El Shaarawy, Dybala torna a giocare dal primo minuto e così anche Dovbyk, che dovrebbe relegare in panchina l’eroe dell’andata Shomurodov.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO ROMA: IL TABELLINO

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, A. Unai Nuñez, A. Paredes, Berchiche; Jauregizar, De Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Sannadi. Allenatore: Ernesto Valverde

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Manu Koné, L. Paredes, Angeliño; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri