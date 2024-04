Formazioni Atletico Madrid Borussia Dortmund/ Quote: chi gioca? (Champions League, 10 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND: CHI GIOCA OGGI?

Nell’incrocio forse meno “glamour” dei quarti di finale di Champions League, le mosse dei due allenatori potrebbero essere decisive e le probabili formazioni di Atletico Madrid Borussia Dortmund potrebbero allora essere ancora più significative che per le altre sfide. Appuntamento stasera allo stadio Metropolitano, mercoledì 10 aprile 2024 si gioca infatti la partita d’andata prima di darci appuntamento fra sei giorni in Germania per la partita che emetterà il verdetto. L’occasione farà gola ad entrambe, perché una tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund accederà alle semifinali e potrà quindi inseguire ancora un sogno che forse non era così prevedibile.

Ecco allora che, in un incrocio magari meno ricco di stelle, le mosse di Diego Pablo Simeone e del suo collega Edin Terzic potrebbero essere davvero fondamentali e mettere quindi in copertina le probabili formazioni di Atletico Madrid Borussia Dortmund. Dal punto di vista italiano è la sfida dei rimpianti: l’Atletico ha eliminato l’Inter negli ottavi, il Borussia invece è arrivato fin qui innanzitutto grazie al bellissimo primo posto nel girone che ha sancito l’eliminazione del Milan. Chissà, avrebbe potuto essere un altro derby? Adesso però è tempo di pensare alla situazione reale…

CHI SARÀ IL FAVORITO PER ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND?

Non solo le probabili formazioni di Atletico Madrid Borussia Dortmund, diamo spazio anche alle indicazioni sul pronostico che ci arrivano dalle quote Snai. Il match d’andata sembra avere un favorito d’obbligo nell’Atletico Madrid, con segno 1 quotato a 1,73, mentre il pareggio e quindi il segno X varrebbe già 3,75 e un colpaccio gallonerà si spingerebbe fino a 4,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND: MODULI, TITOLARI E RISERVE

SIMEONE CHI METTERÀ IN CAMPO?

Diego Simeone quali undici sceglierà nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Borussia Dortmund come titolari dal primo minuto? Sappiamo che il modulo di riferimento è il 3-5-2 e verso una partita così importante non dovrebbe esserci troppo spazio per esperimenti. Indichiamo allora Oblak in porta e Witsel, ormai difensore a tutti gli effetti, con Gimenez e Reinildo (oppure Molina) davanti a lui; adottando quindi una folta mediana a cinque, i Colchoneros dovrebbero proporre al pubblico amico dello stadio Metropolitano un centrocampo con Llorente, Koke, De Paul, Barrios e Samuel Lino; infine, il riferimento alla sicurezza è evidente in attacco, dove Morata e Griezmann dovrebbero naturalmente essere certi del posto.

FOCUS SULLE OPZIONI PER TERZIC

Edin Terzic invece potrebbe essere un dilemma tattico fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 sempre nell’analisi delle probabili formazioni di Atletico Madrid Borussia Dortmund. I problemi fisici di Malen fanno tuttavia pensare alla prima ipotesi, così indichiamo gli undici gialloneri destinati a giocare dal primo minuto con Kobel in porta; quanto alla difesa del Borussia Dortmund a Madrid, noi spendiamo i nomi di Ryerson, Sule, Hummels e Maatsen; a centrocampo vi indichiamo l’assetto a tre e quindi Emre Can, Sabitzer e Brandt come possibili titolari per i tedeschi, al pari di Sancho, Fullkrug e Adeyemi che dovrebbero agire nel tridente offensivo del Dortmund in Spagna.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Barrios, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer, Brandt; Sancho, Fullkrug, Adeyemi. All. Terzic.











