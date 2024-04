Formazioni Bayern Monaco Real Madrid/ Quote: parata di stelle! (oggi martedì 30 aprile 2024)

Le probabili formazioni di Bayern Monaco Real Madrid sono un passaggio doveroso e necessario verso la sfida di lusso che andrà in scena questa sera, martedì 30 aprile 2024, presso l’Allianz Arena naturalmente di Monaco di Baviera per l’andata della semifinale di Champions League che attirerà l’attenzione del mondo intero grazie al blasone delle due società e al valore delle due squadre. Grande pressione sul Bayern Monaco che è stato spodestato in Germania dopo 11 anni, ma può ancora nobilitare la stagione con un trionfo in Champions League: nei quarti Thomas Tuchel ha piegato l’Arsenal, adesso arriva una sfida ancora più impegnativa.

Il Real Madrid ha praticamente vinto la Liga spagnola e nei quarti di finale ha eliminato il Manchester City in quella che, sotto molti punti di vista, poteva essere una sorta di “finale anticipata”, anche se è servita pure una certa dose di fortuna. Sappiamo però che Carlo Ancelotti (grande ex della partita) è una garanzia assoluta su questi palcoscenici e per il Real Madrid c’è l’obiettivo della doppietta Liga-Champions League. La speranza è che sia pure una partita spettacolare, di certo nelle probabili formazioni di Bayern Monaco Real Madrid ci sono tanti nomi che potrebbero permettere di vivere una notte da ricordare.

ECCO LE QUOTE E IL PRONOSTICO SUL BIG-MATCH

Prima di addentrarci in tutte le notizie sulle probabili formazioni, ecco le quote e il pronostico su Bayern Monaco Real Madrid secondo l’agenzia Snai. Regna l’incertezza fin dalla partita d’andata, il segno 1 infatti è quotato a 2,45 per una vittoria del Bayern, mentre il segno 2 varrebbe 2,75 in caso di colpaccio del Real. Ne consegue che l’ipotesi più remunerativa sarebbe un pareggio: il segno X infatti varrebbe 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO REAL MADRID

ALLA SCOPERTA DEI TITOLARI DI TUCHEL

Ci sono ancora alcune assenze per Thomas Tuchel, quindi le probabili formazioni di Bayern Monaco Real Madrid ne devono tenere conto. L’undici di partenza dei bavaresi dovrebbe comunque essere di altissimo livello, con il modulo 4-2-3-1 come punto di riferimento e davanti a Neuer la retroguardia a quattro formata da Kimmich, l’ex “napoletano” Kim, Dier e Mazraoui; in mediana ecco la coppia formata da Goretzka e Pavlović, mentre il reparto offensivo del Bayern Monaco stasera all’Allianz Arena potrebbe prevedere da destra a sinistra Sané, Musiala e Guerreiro, naturalmente a sostegno del centravanti Kane.

ECCO LE SCELTE DI ANCELOTTI

Carlo Ancelotti deve invece tenere conto innanzitutto della squalifica di Carvajal per le probabili formazioni di Bayern Monaco Real Madrid, il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-1-2 con ampia libertà per Bellingham, che può spaziare su tutto il fronte d’attacco, alle spalle o anche sulla linea di Vinícius Júnior e Rodrygo. Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che il centrocampo del Real Madrid dovrebbe prevedere il terzetto con Valverde, Kroos e Camavinga mentre il reparto arretrato ci offrirà Lunin in porta, reduce dalla grande notte di Manchester, e davanti a lui il quartetto con Lucas Vázquez, Tchouameni, Rüdiger e Mendy da destra a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO REAL MADRID: IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui; Goretzka, Pavlović; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane. All. Tuchel.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vázquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo. All. Ancelotti.











