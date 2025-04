PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT LAZIO: BARONI ALL’ASPMYRA!

Le probabili formazioni Bodo/Glimt Lazio ci raccontano di una partita fondamentale per i biancocelesti, quella di andata dei quarti in Europa League 2024-2025: prosegue il grande cammino della squadra di Marco Baroni nella competizione, la Lazio ha dimostrato di poter arrivare in fondo e, dopo aver eliminato il Viktoria Plzen non senza un po’ di fatica, ma mostrando straordinario carattere, adesso se la gioca con quel Bodo/Glimt che qui all’Aspmyra aveva rifilato sei gol alla Roma per poi batterla anche nell’andata dei quarti, prima che i giallorossi operassero il ribaltone e procedessero fino a vincere la Conference League.

Ecco: può esserci anche un po’ di cabala per una Lazio che però, almeno in questo momento, sembra non averne bisogno visto che in campionato ha vinto a Bergamo e si è avvicinata alla possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. Prima di rituffarsi in Serie A tuttavia c’è questo appuntamento che potrebbe cambiare la storia recente della società, e noi dobbiamo aspettare il calcio d’inizio in Norvegia parlando di come i due allenatori intendano schierare le loro squadre sul terreno di gioco, dunque prendiamoci qualche minuto per analizzare insieme le probabili formazioni Bodo/Glimt Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO BODO/GLIMT LAZIO

L’agenzia Snai ha emesso le sue quote su Bodo/Glimt Lazio, con favore del pronostico ai biancocelesti essendo che il segno 2 per la loro vittoria porta in dote una vincita che ammonta a 2,15 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre il segno 1 che regola il successo della formazione norvegese vi consentirebbe di guadagnare una somma equivalente a 3,25 volte la giocata. Valore identico per il segno X, sul quale naturalmente dovrete puntare per l’opzione del pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT LAZIO

LE SCELTE DI KNUTSEN

Per Kjetil Knutsen le probabili formazioni Bodo/Glimt Milan sono da impostare con il 4-3-3, e possiamo pensare che gli effettivi in campo siano quelli che avevano schiantato l’Olympiakos nell’andata degli ottavi, vittoria poi decisiva per il passaggio del turno. In porta va dunque Haikin, con una difesa che davanti a lui prevede Bjortuft e Gundersen come centrali mentre il terzino destro sarà Sjovold, con Bjorkan schierato invece sull’altro versante; a centrocampo invece c’è qualità con Evjen che dovrebbe essere il giocatore incaricato di far girare la palla, ai suoi lati ecco invece le mezzali Berg e Fet.

Davanti abbiamo una vecchia conoscenza del calcio italiano, quell’Hauge che agirà a sinistra e che aveva fatto bene nel Milan, tanto che qualcuno ai tempi sosteneva che fosse meglio confermare lui piuttosto che un ancora fumantino Rafael Leao. Al netto di questo, Hauge è sicuramente un calciatore importante per il Bodo/Glimt; come esterno destro Blomberg è favorito su Maattaa e Sorli, mentre attenzione al centravanti che è Kasper Hogh, autore di 7 gol in questa Europa League di cui tre nella doppia sfida degli ottavi contro l’Olympiakos, sicuramente il primo giocatore da tenere d’occhio.

POCHI DUBBI PER BARONI

Ha pochi dubbi Marco Baroni, che nelle probabili formazioni Bodo/Glimt Lazio si affida ovviamente al 4-2-3-1 e teoricamente ha un solo ballottaggio aperto: quello tra Dele-Bashiru, in grande spolvero, contro l’Atalanta, e Pedro che, se titolare, manderebbe a fare il trequartista Boulaye Dia, altrimenti utilizzato come centravanti. Per il resto, il turnover (vincente) operato al Gewiss Stadium permette di avere giocatori riposati: sarà così per Isaksen – comunque decisivo dalla panchina – e Zaccagni che percorreranno le fasce laterali, e per Guendouzi che era squalificato e di fatto prende il posto di Rovella, che invece deve saltare la partita di Europa League.

Ad agire a centrocampo sarà in ogni caso Matias Vecino, anche l’uruguayano ha fornito risposte positive; in difesa invece si rivedrà la coppia formata da Mario Gila e Alessio Romagnoli, sulle corsie laterali opereranno Hysaj e Marusic e se vogliamo il punto di domanda è su quale fascia giocherà uno e su quale l’altro, ma saranno l’oro a iniziare la partita contro il Bodo/Glimt. In campionato poi Baroni ha operato il turnover anche in porta: a sorpresa ha giocato Mandas, dunque per l’andata dei quarti di Europa League ci aspettiamo che sia Provedel a essere schierato dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT LAZIO: IL TABELLINO

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Berg, Evjen, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Pedro. Allenatore: Marco Baroni