PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN: FINALMENTE IL RECUPERO!

Finalmente possiamo parlare delle probabili formazioni Bologna Milan: sono passati addirittura quattro mesi da quel giorno di fine ottobre in cui la partita, valida per la nona giornata di Serie A 2024-2025, era stata rinviata in maniera controversa, a causa dell’allerta meteo sull’Emilia Romagna. Alle ore 20:45 di giovedì 27 febbraio si può giocare: nel frattempo le due squadre hanno vissuto il girone di Champions League, entrambe sono state eliminate – il Milan in maniera deludente – e sono in semifinale di Coppa Italia, soprattutto in campionato hanno disputato altre 17 giornate e curiosamente si trovano appaiate in classifica.

Video Parma Bologna (2-0)/ Gol e highlights: buona la prima per mister Chivu! (Serie A, 22 febbraio 2025)

Questa sera c’è la possibilità di scavalcare la Fiorentina e prendersi il sesto posto: la zona Champions League non è così distante e dunque entrambe vedono nel recupero una possibilità concreta per fare il salto di qualità, anche se possiamo ragionevolmente dire che ad avere le pressioni maggiori sia un Milan che non ha ancora pienamente convinto ed è reduce dalla sconfitta di Torino, mentre il Bologna dal canto suo ha perso a Parma. Staremo a vedere, intanto è tempo di valutare le probabili formazioni Bologna Milan entrando nel merito delle scelte dei due allenatori.

DIRETTA/ Parma Bologna (risultato finale 2-0): Sohm raddoppia e chiude il match! (Serie A, 22 febbraio 2025)

QUOTE E PRONOSTICO BOLOGNA MILAN

Rossoneri solo leggermente favoriti al Dall’Ara, con le probabili formazioni Bologna Milan vediamo che le quote fornite dalla Snai raccontano di un equilibrio di fondo perché il segno 1 per la vittoria dei felsinei vale 2,80 volte la posta in palio contro il valore di 2,45 volte la giocata che accompagna il segno 2, naturalmente per il successo del Milan. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,30 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

ITALIANO RITROVA ORSOLINI

DIRETTA/ Bologna Inter Primavera (risultato finale 0-3): tris nerazzurro nella ripresa! (22 febbraio 2025)

Per Vincenzo Italiano le probabili formazioni Bologna Milan consegnano le assenze pesanti di Holm e Odgaard, dunque coperta leggermente corta ricordando che, rispetto a fine ottobre, non c’è più Posch che si è trasferito all’Atalanta. Dunque il problema è soprattutto a destra: qui come terzino giocherà curiosamente il grande ex Calabria, che nella data originale della partita era ancora il capitano del Milan ma già con una posizione marginale nella rosa. Juan Miranda agisce sull’altra corsia, poi Beukema e Lucumì come di consueto si piazzano a protezione del portiere polacco Skorupski.

Un altro ex come Pobega giostrerà in mezzo al campo a fare compagnia a Freuler, intoccabile nello scacchiere tattico del Bologna; Lewis Ferguson, ormai totalmente recuperato, dovrebbe invece avanzare la sua posizione perché il modulo è un 4-2-3-1, importante per Italiano il rientro in pianta stabile di Orsolini che va a percorrere la fascia destra sulla trequarti, sull’altro versante ecco un Benjamin Dominguez in crescita costante e naturalmente, come riferimento avanzato, avremo Santiago Castro.

DUBBI PER CONCEIÇAO

Qualche dubbio per Sergio Conceiçao nelle probabili formazioni Bologna Milan: rispetto alle ultime uscite l’allenatore portoghese, che deve ancora rinunciare a Loftus-Cheek, dovrebbe riproporre Youssouf Fofana la cui esclusione dai titolari aveva fatto discutere. L’ex Monaco invece dovrebbe essere regolarmente in mezzo al campo, ma ancora una volta arretra Reijnders: l’idea di Conceiçao infatti è quella di proseguire con l’esperimento dei quattro tenori davanti, di conseguenza la trequarti se la prende un Joao Felix che non ha ancora convinto del tutto, con Pulisic e Rafael Leo schierati sugli esterni.

Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, nessun dubbio sul fatto che il Milan si affiderà nuovamente a Santiago Gimenez che per ora ha già fatto ampiamente il suo; in difesa sappiamo che Strahinja Pavlovic è diventato un titolare e a fargli compagnia sarà Tomori, Maignan in porta è chiamato al riscatto dopo un paio di errori determinanti e Theo Hernandez sarà a sinistra, il problema è a destra perché Walker va verso l’esclusione e Emerson Royal è ai box, dunque il titolare questa sera dovrebbe essere Alex Jimenez.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, J. Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, L. Ferguson, B. Dominguez; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

MILAN (4-2-3-1): Maignan; A. Jimenez, Tomori, S. Pavlovic, T. Hernandez; Y. Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao; S. Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao